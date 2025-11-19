Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου, 2025
Home Πολιτισμός

«Γεια σου Φρίντα» η παιδική ταινία του Σαββατοκύριακου στο Αγρίνιο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η ταινία «Γεια σου Φρίντα» θα προβληθεί μεταγλωττισμένη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις», στο Αγρίνιο στις 4:30 το απόγευμα.

Μια ιδιοφυής καλλιτέχνης. Μια ευαισθητοποιημένη πολίτης. Μια σπουδαία γυναίκα. Βουτήξτε στην πολύχρωμη και συναρπαστική παιδική ηλικία μιας από τις διασημότερες γυναίκες στην ιστορία, της μοναδικής Φρίντα Κάλο! Αυτή είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που είναι διαφορετικό από τα άλλα.

Ζωηρή, δραστήρια, γεμάτη περιέργεια για τη ζωή και τους ανθρώπους – όλα φαίνεται να την ενδιαφέρουν. Το όνομά της; Φρίντα Κάλο!

Δείτε το trailer:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 4 ευρώ

