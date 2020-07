Γέφυρα Αυλακίου: Αναγκαία τα έργα, αναγκαίες όμως και οι προειδοποιητικές πινακίδες… (ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ)

Κείμενο και φωτογραφίες Απόστολος Κων. Καρακώστας

Κλειστή για τη διέλευση οχημάτων λόγω εργασιών παραμένει η γέφυρα στο Αυλάκι του Ορεινού Βάλτου Δήμου Αμφιλοχίας.

Οι εργασίες αποτελούν μια αναγκαιότητα για την αποκατάσταση του εμβληματικού πέτρινου γεφυριού στον Αχελώο που είχε υποστεί μεγάλες φθορές από τις πλημμύρες πριν πέντε χρόνια ωστόσο το γεγονός πως δεν έχει προβλεφθεί επαρκής ενημέρωση των οδηγών προκαλεί την ταλαιπωρία τους.

Πολλοί ταξιδιώτες φθάνουν στη γέφυρα και τη βρίσκουν κλειστή και αναγκάζονται να επιστρέψουν οδηγώντας πολλά χιλιόμετρα πίσω στην γέφυρα της Τέμπλας στα Βρουβιανά για να περάσουν απέναντι.

Θα έπρεπε λοιπόν να προηγηθεί σχετική ανακοίνωση για τις ημερομηνίες εργασιών-με αρχή και τέλος- και σε κάθε περίπτωση να έχουν τοποθετηθεί πινακίδες στα προηγούμενα χωριά και ειδικά στα Βρουβιανά όπου καλόν ήταν να μπει η οδηγία για την χρήση της γέφυρας της Τέμπλας για τους ταξιδιώτες που έρχονται από Βάλτο.

Ξαφνικά έκλεισε η γέφυρα και πολλοί οδηγοί βρέθηκαν-και βρίσκονται-προ εκπλήξεως φθάνοντας στο ποτάμι, ειδικά κάποιοι που ταξίδεψαν την νύχτα της Τετάρτης προερχόμενοι από την Άρτα και κατευθυνόμενοι στο Καταφύλλι.

Χαρακτηριστική η προσωπική εμπειρία που φθάσαμε έως τη γέφυρα ερχόμενοι από Αγρίνιο χωρίς πουθενά στην διαδρομή να συναντήσουμε προειδοποιητική πινακίδα.

Παρατηρήσαμε κατοίκους της περιοχής να χρησιμοποιούν δύο μέσα κυκλοφορίας για να πάνε στις δουλειές τους. Αμάξι από την μια πλευρά και μηχανάκι από την άλλη…

Κάτοικος της περιοχής μάλιστα διέσχισε με το τρακτέρ τον Αχελώο, για να πάει στα χωράφια του, με τον όποιο κίνδυνο συνεπάγεται αυτό.

Από απλό σβήσιμο του κινητήρα μέσα στο νερό μέχρι ανατροπή, αν πέσει σε λακκούβα…

Το γάλα που οι κτηνοτρόφοι της Αργιθέας το παρέδιναν εκεί, τώρα το πηγαίνουν στην Τέμπλα, και δεν ξέρουν μέχρι πότε…

Στον νου έρχεται η αφήγηση του Άγγλου Συνταγματάρχη G. Baker που όταν το 1832 καθορίστηκαν τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, εργάστηκε στην περιοχή και λίγα χρόνια αργότερα περιέγραψε το πως οι κάτοικοι περνούσαν το ποτάμι λίγα μέτρα πιο πάνω, στην πεσμένη τρίτοξη γέφυρα «Στις τριχιές», χρησιμοποιώντας σχοινιά…

(ο G. Baker έγραψε: From the mouth of Stus Kapnus to that of the Platanies river, the line follows the bed of Aspro for about two-thirds of a mile, passing under a ruined bridge having the remains of three arches, the piers of the central and widest being 60 feet apart. It is known by the name Stais Trichais, from the practice of restoring a temporary communication during the winter months by means of hair ropes.) Memoir on the Northern Frontier of Greece By Lieutenant-Colonel Baker Vol. 7 (1837) pages 81 – 94

Ευχή των κατοίκων και των ταξιδιωτών είναι οι εργασίες αποκατάστασης που γίνονται εδώ και λίγα χρόνια να έχουν σύντομα αποπερατωθεί και η κυκλοφορία να επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς με τη γέφυρα να αποκτά τη μορφή που της αξίζει.

