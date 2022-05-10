ΓΕΑ: Με επιτυχία το 8ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Αγρινίου – Τα ονόματα των νικητών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαΐου 2022 στο Παπαστράτειο Μέγαρο το 8ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού Αγρινίου, το οποίο διοργανώθηκε από το σκακιστικό τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (ΓΕΑ).
Αγωνίστηκαν συνολικά 115 μαθητές από τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής.
Αναλυτικά οι νικητές:
ΝΗΠΙΑ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΜΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΓΚΟΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΩΤΟΥ ΖΩΗ
ΑΓΟΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
ΤΑΡΟΥΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΨΕΙΜΑΔΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΖΑΓΚΟΤΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΠΑΠΑΓΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΑΡΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕΛΕΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΠΙΤΣΙΚΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΥΛΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΛΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΕΦΕΛΗ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΥΚΕΙΟ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΜΑΡΙΛΙΑ
ΑΓΟΡΙΑ
ΜΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΑΓΟΠΟΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
*Το φωτογραφικό υλικό αντλήθηκε από το Facebook (Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου-ΓΕΑ)
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