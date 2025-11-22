ΓΕ Αγρινίου: Ξεκίνησε η προκριματική φάση του 3ου Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας

10
Η προκριματική φάση του 3ου Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας της ΓΕ Αγρινίου έχει ήδη ξεκινήσει!
Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026 μουσικοί, επαγγελματίες ή μη, που κατάγονται ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, μπορούν να στέλνουν τη δημιουργία τους στη διεύθυνση: www.diagonismos.geagr.gr
Σας παρουσιάζουμε τα μέλη της φετινής Καλλιτεχνικής Επιτροπής, θέλοντας στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τα μέλη των παλαιότερων επιτροπών μας για τη συμβολή τους στο διαγωνισμό.
Η φετινή Καλλιτεχνική Επιτροπή αποτελείται από τους:
- Φαρμάκης Χρήστος – Πρόεδρος (Συνθέτης)
- Κοργιαλάς Δημήτρης – Μέλος (Συνθέτης, Τραγουδιστής, Στιχουργός)
- Ζαχαροπούλου Βάσια – Μέλος (Υψίφωνος/ Voice-over artist)
- Βερνάρδος Χρήστος – Μέλος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς)
Τα βιογραφικά των μελών της επιτροπής μας καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα τα βρείτε στη διεύθυνση: www.diagonismos.geagr.gr
