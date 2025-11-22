ΓΕ Αγρινίου: Ξεκίνησε η προκριματική φάση του 3ου Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας

Η προκριματική φάση του 3ου Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας της ΓΕ Αγρινίου έχει ήδη ξεκινήσει!

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026 μουσικοί, επαγγελματίες ή μη, που κατάγονται ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, μπορούν να στέλνουν τη δημιουργία τους στη διεύθυνση: www.diagonismos.geagr.gr

Σας παρουσιάζουμε τα μέλη της φετινής Καλλιτεχνικής Επιτροπής, θέλοντας στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τα μέλη των παλαιότερων επιτροπών μας για τη συμβολή τους στο διαγωνισμό.

Η φετινή Καλλιτεχνική Επιτροπή αποτελείται από τους:

Φαρμάκης Χρήστος – Πρόεδρος (Συνθέτης)

Κοργιαλάς Δημήτρης – Μέλος (Συνθέτης, Τραγουδιστής, Στιχουργός)

Ζαχαροπούλου Βάσια – Μέλος (Υψίφωνος/ Voice-over artist)

Βερνάρδος Χρήστος – Μέλος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς)

Τα βιογραφικά των μελών της επιτροπής μας καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα τα βρείτε στη διεύθυνση: www.diagonismos.geagr.gr

