ΓΕ Αγρινίου: Ξεκίνησε η προκριματική φάση του 3ου Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η προκριματική φάση του 3ου Διαγωνισμού Μουσικής Δημιουργίας της ΓΕ Αγρινίου έχει ήδη ξεκινήσει!

Μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026 μουσικοί, επαγγελματίες ή μη, που κατάγονται ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, μπορούν να στέλνουν τη δημιουργία τους στη διεύθυνση: www.diagonismos.geagr.gr

Σας παρουσιάζουμε τα μέλη της φετινής Καλλιτεχνικής Επιτροπής, θέλοντας στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε και τα μέλη των παλαιότερων επιτροπών μας για τη συμβολή τους στο διαγωνισμό.

Η φετινή Καλλιτεχνική Επιτροπή αποτελείται από τους:

  • Φαρμάκης Χρήστος – Πρόεδρος (Συνθέτης)
  •  Κοργιαλάς Δημήτρης – Μέλος (Συνθέτης, Τραγουδιστής, Στιχουργός)
  •  Ζαχαροπούλου Βάσια – Μέλος (Υψίφωνος/ Voice-over artist)
  •  Βερνάρδος Χρήστος – Μέλος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Καλαμαριάς)

Τα βιογραφικά των μελών της επιτροπής μας καθώς και όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό θα τα βρείτε στη διεύθυνση: www.diagonismos.geagr.gr 

Δείτε την ανάρτηση:

