ΓΕ Αγρινίου – «Τρέχω, Βαδίζω, Ποδηλατώ»: «Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσφορά τροφίμων στα συσσίτια της Μητρόπολης»

«Από την πρώτη ημέρα των εγγραφών στο “Τρέχω, Βαδίζω, Ποδηλατώ”, η προσφορά σε τρόφιμα για τα συσσίτια της Μητρόπολης έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία», ανέφερε σε ανάρτηση, η ΓΕ Αγρινίου, στο πλαίσιο της μεγάλης αθλητικής γιορτής που θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Στη φετινή γιορτή του αθλητισμού, στο «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» στηρίζουμε έμπρακτα τα συσσίτια της Μητρόπολης. Με αυτή την προτροπή η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αγρινίου καλούν τους συμμετέχοντες στην 8η αθλητική διοργάνωση.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου αναφέρεται:

«Πραγματικά η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική! Ήδη από την πρώτη ημέρα των εγγραφών στο “Τρέχω, Βαδίζω, Ποδηλατώ”, η προσφορά σε τρόφιμα για τα συσσίτια της Μητρόπολής μας έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία!

Σας περιμένουμε στο Παπαστράτειο Μέγαρο σήμερα και αύριο το απόγευμα (18.00-21.00) και το Σάββατο το πρωί (10.00-13.00), προκειμένου να εγγραφείτε στον αγώνα και να στηρίξετε και εσείς τους συνανθρώπους μας που πραγματικά έχουν ανάγκη!»