ΓΕ Αγρινίου: Καθήλωσε το κοινό η εισήγηση της Δρ Φωτεινής Σαράντη στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Καθήλωσε το κοινό η πρώτη εισήγηση για τη φετινή χρονιά της Σχολής Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού «Αθανάσιος Παλιούρας» της ΓΕ Αγρινίου, από τη Δρ Φωτεινή Σαράντη .

Η Δρ Φωτεινή Σαράντη ανέπτυξε το θέμα «Αρχαίες Πόλεις της Αιτωλίας μέσα από το φως των σωστικών ανασκαφών», ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου αναφέρεται:

Ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας-Λευκαδας Δρ Φωτεινή Σαράντη ανέπτυξε το θέμα «Αρχαίες Πόλεις της Αιτωλίας μέσα από το φως των σωστικών ανασκαφών»

Η κα Σαράντη με τις γνώσεις της, την εμπειρία της και την επιστημονική της κατάρτιση μάς ταξίδεψε με μοναδικό τρόπο στον αρχαιολογικό πλούτο της Αιτωλίας, φωτίζοντας ευρήματα και ιστορίες που αναδύθηκαν από τη γη του τόπου μας».

Παράλληλα σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος της ΓΕΑ Ανδρέας Μπρέσιακας , υπογράμμισε ότι μέσα από τις διαλέξεις της Σχολής Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού «Αθανάσιος Παλιούρας» προβάλλεται η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Αιτωλοακαρνανίας.

Η συνέχεια των διαλέξεων της Σχολής αναμένεται εξίσου ενδιαφέρουσα, με ομιλητές ξεχωριστές προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και πνευματικό χώρο.

Μέλημά μας ως Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου είναι να αναδεικνύουμε και να προβάλλουμε την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, με εξωστρεφείς δράσεις και συμμετοχή του κοινού σε αυτές».