ΓΕ Αγρινίου: Έως 15 Φεβρουαρίου οι δηλώσεις συμμετοχής στον 3ο Διαγωνισμό Μουσικής Δημιουργίας

Έως 15 Φεβρουαρίου 2026, οι δηλώσεις συμμετοχής στον 3ο Διαγωνισμό Μουσικής Δημιουργίας, που θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, όπως ανακοίνωσε η Γυμναστική Εταιρία Αγρινίου.

Η ανακοίνωση:

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, προσκαλεί τους μουσικούς δημιουργούς, που κατάγονται από ή διαμένουν στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, να δηλώσουν συμμετοχή στον 3ο ∆ιαγωνισµό Μουσικής Δημιουργίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2026

στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αγρινίου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας.

Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικούς. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαγωνιστούν στη δημιουργία τραγουδιού με ελληνικό ή ξενόγλωσσο στίχο ή στη σύνθεση οργανικής μουσικής. Γίνονται δεκτά όλα τα μουσικά είδη και επιτρέπεται η χρήση

οποιουδήποτε μουσικού οργάνου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να υποβάλλουν ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής, που υπάρχει στον ιστότοπο του διαγωνισμού diagonismos.geagr.gr μέχρι 15/02/2026.

Τα αποτελέσματα της προκριματικής και της τελικής φάσης του ∆ιαγωνισµού, θα εκδώσει και θα ανακοινώσει τετραμελής καλλιτεχνική επιτροπή, που συγκροτήθηκε ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό και θα απονείμει συνολικά τρία βραβεία ως εξής:

1ο Βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 2000 Ευρώ.

2ο Βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 1000 Ευρώ.

3ο Βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 500 Ευρώ.

Προβλέπεται και Βραβείο Κοινού 500 Ευρώ, που θα προκύψει με ζωντανή ψηφοφορία την ώρα του Διαγωνισμού. Τον κανονισμό του διαγωνισμού, αναλυτικές πληροφορίες και όλα τα σχετικά στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε αναρτημένα στη σελίδα του διαγωνισμού diagonismos.geagr.gr