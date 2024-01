Γάζα: Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο δύο παλαιστινίων δημοσιογράφων από ισραηλινή αεροπορική επίθεση

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκοτώθηκαν δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι.

Ο Μούσταφα Θουράγια, ένας ανεξάρτητος (free lancer) εικονολήπτης, ο οποίος συνεργαζόταν με το Γαλλικό Πρακτορείο, και ο Χάμζα Βαέλ Νταντούχ, δημοσιογράφος του καναλιού Αλ Τζαζίρα σκοτώθηκαν ενώ επέβαιναν σε όχημα, ανέφεραν το υπουργείο και διασώστες.

Two more Palestinian journalists killed in Israeli attacks in Gaza Strip, bringing the death toll since Oct. 7 to 109

Government media office identifed two victims as Hamza Wael Al-Dahdouh, the son of Al Jazeera Gaza bureau chief Wael Al-Dahdouh, and Mustafa Thuraya… pic.twitter.com/mBJrxIwYpF

