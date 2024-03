Γάζα: «Ταξίδι ελπίδας» για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του διαδρόμου με την Κύπρο, ενώ καταρρέουν οι πιθανότητες κατάπαυσης πυρός

Σε δύο εικοσιτετράωρα αναμένεται να φτάσει στην Γάζα το πλοίο που επιχειρεί στο πλαίσιο της επιχείρησης “Αμάλθεια” και μεταφέρει 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας εγκαινιάζοντας το θαλάσσιο διάδρομο της Κύπρου. «Το ταξίδι ελπίδας και ανθρωπιάς ξεκίνησε», έγραψε σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κατά τον απόπλου του υπό ισπανική σημαία πλοίου Open Arms από το λιμάνι της Λάρνακας.

A journey of hope and humanity has just began. #Amalthia #CyprusMaritimeCorridor @WCKitchen pic.twitter.com/0BSYYr1f0l

Η άφιξη του Open Arms, που θα «δέσει»σε άγνωστη μέχρι στιγμής τοποθεσία σε μία πρόχειρη προβλήτα, αναμένεται να συμπέσει με την άφιξη αμερικανικού πλοίου που θα στήσει την προβλήτα, ενώ συνεχίζεται η ρίψη από αέρος πακέτων με ανθρωπιστική βοήθεια για τους κατοίκους της Γάζας.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ενδεχόμενη Ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα θα οδηγήσει σε αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής στήριξης του Τελ Αβίβ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ενδεικτική της δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον ήταν η απάντηση του Τζο Μπάιντεν «θα δούμε», ερωτηθείς για συνάντηση με τον ισραηλινό πρωθυπουργό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ξεκίνησε την ομιλία της στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο με αναφορά στο πλοίο που απέπλευσε από την Λάρνακα με προορισμό την Γάζαενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι «η κατάσταση είναι πιο δραματική από ποτέ με παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα κι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί». Έκκληση στο Ισραήλ να μην πραγματοποιήσει την επιχείρηση στη Ράφα κάνουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, με τη σχετική απόφαση να αναμένεται να ληφθεί στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής.

«Τα μάτια όλου του κόσμου παρακολουθούν, τα μάτια της ιστορίας παρακολουθούν», τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το βρετανικό δίκτυο BBC έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες κακομεταχείρισης του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο Νάσερ, μετά από ισραηλινή επιδρομή τον περασμένο μήνα και όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο, «δεν είναι η πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο που οι Ισραηλινοί στρατιώτες στέκονται πάνω από γυμνούς κρατουμένους στη Γάζα».

Gaza medical staff tell BBC Israeli soldiers beat, humiliated and detained them for days after raid at their hospital https://t.co/j8R9tINVEb

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 12, 2024