Γάζα: Η Χαμάς επιτέθηκε σε ισραηλινούς στρατιώτες, με αεροπορικές επιθέσεις απάντησε το Ισραήλ

Σε σοβαρό κίνδυνο βρίσκεται η εκεχειρία στη Γάζα καθώς ένοπλοι της Χαμάς φαίνεται ότι επιτέθηκαν σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας, με τους Ισραηλινούς να απαντούν με αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το πρωί της Κυριακής (19.10.25).

Σύμφωνα με τους «Times of Israel», «τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα της νότιας Γάζας, με αποτέλεσμα ο ισραηλινός στρατός να πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή». Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ένοπλοι της Χαμάς έβαλαν εναντίον ισραηλινών στρατιωτών με αντιαρματικό.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) δεν έχουν εκδώσει ακόμα καμία ανακοίνωση για το περιστατικό στη νότια Γάζα, μια βδομάδα μετά την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται μέσα στη μέρα να έχει συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγο, Εγιάλ Ζαμίρ, για να συζητήσουν την αντίδραση του Ισραήλ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και κυβερνητικός εταίρος του Νετανιάχου, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, κάλεσε τον πρωθυπουργό «να διατάξει τις IDF να συνεχίσουν τη δράση τους στη Λωρίδα Γάζα με πλήρη ισχύ».

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό παραβίασης της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Πηγή: newsit.gr