Γάζα: «Ανθρώπινο ποτάμι» οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν στα κατεστραμμένα σπίτια τους

Την επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστίνιων σήμανε η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα που τίθεται σε ισχύ και τερματίζει τις μάχες, οι οποίοι ξεκινούν το ταξίδι της επιστροφής στα σπίτια τους, μετά τον εκτοπισμό τους στα νότια.

Χιλιάδες άνθρωποι περπατούν βόρεια κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, μετά τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς. Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα άρχισαν να επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους, αφότου η εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή (10/10). Και γι’ αυτούς τους ανθρώπους ήταν η πρώτη στιγμή ανακούφισης -όπως σημειώνει ο Guardian- μετά την αμείλικτη βία που έχουν βιώσει από τον Μάρτιο.

Τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν σε νέες συμφωνημένες θέσεις το πρωί της Παρασκευής (10/10) και η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει τους 20 ζωντανούς Ισραηλινούς ομήρους που κρατά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές σε ισραηλινές φυλακές, καθώς και 1.700 ακόμη που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων έναντι κρατουμένων, η οποία εγκρίθηκε από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη (09/10), αποτελεί την πρώτη φάση μιας «ειρηνευτικής πρότασης» που συνέταξαν οι ΗΠΑ και ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, η οποία έχει αυξήσει τις ελπίδες για ένα βιώσιμο τέλος στη διετή σύγκρουση, αν και όλοι οι εμπλεκόμενοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που έρχονται.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανέλαβε την ευθύνη για την απελευθέρωση των ομήρων, λέγοντας σε ομιλία του την Παρασκευή (10/10) ότι η «ασφάλεια του Ισραήλ» είχε υπαγορεύσει τις ενέργειές του στη Γάζα.

«Πίστευα ότι αν ασκούσαμε έντονη στρατιωτική πίεση, σε συνδυασμό με έντονη διπλωματική πίεση, θα μπορούσαμε οπωσδήποτε να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους μας», δήλωσε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχαρίστησε τον Τραμπ για την υποστήριξή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ τη Δευτέρα (13/10) για να απευθυνθεί στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ.

«Είτε με τον εύκολο τρόπο, είτε με τον δύσκολο»

Ο Νετανιάχου απείλησε επίσης με επιστροφή στη βία. «Η Χαμάς συμφώνησε με την εκεχειρία μόνο όταν ένιωσε το σπαθί να ακουμπάει στο λαιμό της και να είναι ακόμα στο λαιμό της... Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί... Αν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, τόσο το καλύτερο. Και αν όχι, θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», είπε.

Αξιωματούχοι της Χαμάς εμφανίστηκαν εξίσου επιφυλακτικοί. Ο Μπαζέλ Ναΐμ, ανώτερος ηγέτης της μαχητικής οργάνωσης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Sky News την Παρασκευή (10/10) ότι η οργάνωση δεν θα αφοπλιστεί, σε αντίθεση με το σχέδιο Τραμπ.

«Τα όπλα μας θα παραδοθούν μόνο στα χέρια ενός παλαιστινιακού κράτους και οι μαχητές μας μπορούν να ενσωματωθούν στον παλαιστινιακό εθνικό στρατό», δήλωσε ο Ναΐμ.

«Όχι» στην ξένη κηδεμονία από Χαμάς, Τζιχάντ και Λαϊκό Μέτωπο

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε αργότερα το βράδυ της Παρασκευής (10/10), η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης απέρριψαν οποιαδήποτε «ξένη κηδεμονία» στη Γάζα, τονίζοντας ότι η διακυβέρνησή της ήταν καθαρά εσωτερικό παλαιστινιακό ζήτημα.

Αλλά εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να επωφεληθούν από την αραβική και διεθνή συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της περιοχής.

Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στον έλεγχο του 53% της Γάζας στην αρχική φάση αποχώρησης πριν από την απελευθέρωση των ομήρων, ενώ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα είχαν ενταθεί το πρωί της Παρασκευής (10/10) μέχρι την έναρξη της εκεχειρίας. Ωστόσο, ισραηλινά στρατεύματα εθεάθησαν να υποχωρούν από περιοχές όπως το ανατολικό τμήμα του Χαν Γιουνίς, η νότια Γάζα και το στρατόπεδο Νουσέιρατ στην κεντρική Γάζα.

Επιστρέφουν οι εκτοπισμένοι

Με την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός, χιλιάδες Παλαιστίνιοι άρχισαν να κατευθύνονται βόρεια προς την πόλη της Γάζας, τη μεγαλύτερη αστική περιοχή της περιοχής, κυρίως πεζοί. Σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι που ζούσαν στη βόρεια Γάζα εκτοπίστηκαν από την ισραηλινή στρατιωτική προέλαση στην πόλη της Γάζας και πολλοί ήταν πρόθυμοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Πλάνα δείχνουν τεράστια πλήθη στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος είχε κλείσει για τους επαναπατριζόμενους λίγες μέρες πριν.

Στα νότια της Γάζας, χιλιάδες έφυγαν από την πολυσύχναστη παράκτια λωρίδα αλ-Μαουάσι για να ταξιδέψουν στην ενδοχώρα, στην μερικώς ερειπωμένη πόλη Χαν Γιουνίς.

Η σύγκρουση έχει καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές σε περισσότερο από το 90% των σπιτιών στη Γάζα και σχεδόν σε όλες τις υποδομές. Σχεδόν όλοι στην περιοχή έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές. Ο υποσιτισμός είναι διαδεδομένος σε όλη τη Γάζα και υπάρχει λιμός σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες τροφίμων που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ.

Αύξηση ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να συνοδευτεί από αύξηση της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας προς τη Γάζα μέσω και των πέντε σημείων διέλευσης από το Ισραήλ, αν και δεν είναι σαφές πώς και πότε θα συμβεί αυτό. Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι το Ισραήλ θα επιτρέπει την είσοδο 600 φορτηγών βοήθειας στη Γάζα κάθε μέρα. Οι οργανισμοί βοήθειας λένε ότι τέτοιες ποσότητες είναι εντελώς ανεπαρκείς.

Κορυφαίοι διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας παροχής βοήθειας στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες του ΟΗΕ, UNRWA, δήλωσαν ότι δεν έχουν ακόμη λάβει λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούν να διαδραματίσουν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Η UNRWA, στην οποία έχει απαγορευτεί να λειτουργεί στο Ισραήλ, κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να της επιτρέψουν να μεταφέρει στη Γάζα 6.000 φορτηγά με βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων επαρκών για τη σίτιση του πληθυσμού για τρεις μήνες, από την Ιορδανία και την Αίγυπτο.

«Δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο για να μεταφέρουμε αυτές τις προμήθειες στη Γάζα... και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο για τον έλεγχο της εξάπλωσης του λιμού», δήλωσε η Τζουλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της UNRWA.

Χιλιάδες πτώματα στα συντρίμμια

Περισσότεροι από 67.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι θα χρησιμοποιήσουν την περίοδο της εκεχειρίας για να αρχίσουν να ανασύρουν πτώματα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. Χιλιάδες πτώματα πιστεύεται ότι βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς οι μάχες δυσκόλεψαν την ανασκαφή και την ανέλκυση θυμάτων.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο σε απάντηση σε μια επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους και κράτησε 251 ομήρους.

Αν και υπάρχει μεγάλη ανακούφιση στο Ισραήλ και στη Γάζα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει και ανησυχία. Η φιλόδοξη πρόταση 20 σημείων του Τραμπ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς, περαιτέρω αποσύρσεις των ισραηλινών δυνάμεων, τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και μια νέα τεχνοκρατική παλαιστινιακή διοίκηση που θα υπόκειται στον Τραμπ.

Λίγα από αυτά έχουν συζητηθεί λεπτομερώς κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των τελευταίων ημερών, και η εξασφάλιση συμφωνίας από όλα τα μέρη στα πιο ακανθώδη ζητήματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Διαφωνίες για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία

Ήδη έχουν προκύψει διαφωνίες σχετικά με τη σύνθεση του σώματος που θα αναλάβει την εξουσία από τη Χαμάς στη Γάζα. Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ θα ηγηθούν του σώματος, ενώ η Χαμάς έχει ζητήσει μια οντότητα υπό παλαιστινιακή ηγεσία που θα επιβλέπει τη διοίκηση της Λωρίδας.

Ο Ναΐμ απέρριψε συγκεκριμένα την εμπλοκή του Μπλερ.

Το να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα θα σηματοδοτούσε το μεγαλύτερο επίτευγμα στην εξωτερική πολιτική μέχρι στιγμής για τον Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο υποσχόμενος να τερματίσει γρήγορα τη σύγκρουση εκεί και στην Ουκρανία, μόνο και μόνο για να βρεθεί αντιμέτωπος με εμπόδια και πολυπλοκότητες που προφανώς δεν είχε προβλέψει.

Ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, προσελκύοντας χώρες όπως το Ιράν, η Υεμένη και ο Λίβανος, και αναδιαμορφώνοντας τη Μέση Ανατολή.

