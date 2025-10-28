Γαύδος: Τίμησαν τη σημαία αλλά χωρίς μαθητές!

Στη Γαύδο που τελειώνει ο χάρτης αλλά χτυπά δυνατά η ψυχή της Ελλάδας, τιμήθηκε και φέτος η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου με σεβασμό και συγκίνηση.

Παρά το γεγονός ότι στο νησί δεν υπάρχουν μαθητές για παρέλαση, οι ίδιοι οι κάτοικοι κράτησαν τη σημαία ψηλά. Στη Γαύδο που τίποτα δεν είναι αυτονόητο, οι κάτοικοι-ήρωες της καθημερινότητας, με αντοχή και πίστη κρατούν ζωντανό αυτό το ακριτικό σύνορο της πατρίδας.

Στην τελετή στο Μνημείο Πεσόντων στο Καστρί πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες και κατάθεση στεφάνων. Στεφάνι κατέθεσε, μέσω εκπροσώπησης, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων κα Σέβη Βολουδάκη, τιμώντας τη Γαύδο, ένα νησί που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή τόσο του μεταναστευτικού, όσο και της εθνικής παρουσίας στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης.

Η Δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη, σημείωσε στις δηλώσεις της:

«Σε όλες τις ακριτικές περιοχές της χώρας μας, η Ελευθερία θέλει ψυχή.

Εδώ… στη Γαύδο οι κάτοικοι συνεχίζουν να στέκονται όρθιοι, όπως στάθηκαν κι εκείνοι του ’40. Με αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής απέναντι στις δυσκολίες, στην απομόνωση, στην πρώτη γραμμή του Μεταναστευτικού ζουν και δημιουργούν κρατώντας το, ζωντανό.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου και κέρασμα από τον Δήμο Γαύδου.

