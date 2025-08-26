Γαβρολίμνη: Σκύλος δάγκωσε 4χρονο κοριτσάκι - Υπέβαλαν μήνυση οι γονείς

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Γαβρολίμνη όταν σκύλος δάγκωσε κοριτσάκι 4 ετών, τραυματίζοντάς το στο χέρι και στο πόδι.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων στο nafpaktianews.gr , το ζώο – που φέρεται να είναι δεσποζόμενο – όρμησε στο παιδί και το έσυρε, προκαλώντας του τραύματα και έντονο φόβο.

Το παιδί μεταφέρθηκε για παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι γονείς του υπέβαλαν μήνυση κατά του φερόμενου ως ιδιοκτήτη του σκύλου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.