Γαβρολίμνη: Αντιδράσεις για εγκαταλελειμμένα κτήρια που αποτελούν εστία μόλυνσης

Οι κάτοικοι στα Χάνια Γαβρολίμνης εκφράζουν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί με δύο παλιά, εγκαταλελειμμένα κτήρια μέσα στον οικισμό.

Τα κτήρια έχουν μετατραπεί σε εστίες μόλυνσης, όπου αναπτύσσονται τρωκτικά και συγκεντρώνονται αρπακτικά ζώα, δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα για την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία και οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν άμεσα ενέργειες ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής.

Παράλληλα, θέτουν εκ νέου το ζήτημα της επικινδυνότητας σε σημείο του οικισμού όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη, γεγονός που είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε ατύχημα με ανήλικο παιδί αλλά και σε τμήματα του κτηρίου για πιθανό κίνδυνο στατηκότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα κτήρια είχαν ζητηθεί για ενοικίαση από τοπική επιχείρηση ωστόσο όμως κάποιοι προτίμησαν την εικόνα που υπάρχει σήμερα

Η τοπική κοινωνία ζητά μαζικά και κατηγορηματικά από τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα.

