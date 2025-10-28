Γαβαλού Αγρινίου: Ρίγη συγκίνησης για τον τυφλό σημαιοφόρο στη μαθητική παρέλαση

Με δύναμη ψυχής ο τυφλός μαθητής του Γυμνασίου Γαβαλούς Αγρινίου Ιωάννης Παπαθανασίου, συμμετείχε στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

85 χρόνια μετά το ιστορικό «ΟΧΙ» στους Ιταλούς κατακτητές ο μαθητής της Γ΄ τάξης με ολική απώλεια όρασης συμμετείχε στο εορτασμό μαζί με τους συμμαθητές του.

Ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη το ίδιο αλλά και τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης Αλεξάνδρα Φραγκούλη και Νικολέτα Σαλάκου.

Επιπλέον, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαιτέρως οι συμμαθητές του, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση.

Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκομένους (εκπαιδευτικούς γονείς, κοινωνία, πολιτεία).

Πηγή: acheloostvnews.gr