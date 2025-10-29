Γαβαλού Αγρινίου: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε την Ελλάδα

Ρίγη συγκίνησης σκόρπισε ο τυφλός μαθητής του Γυμνασίου Γαβαλούς Αγρινίου Ιωάννης Παπαθανασίου, συμμετείχε στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Αγρίνιο.

«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ και συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με την σημαία και χειροκροτούσαν όλοι», ανέφερε ο Γιάννης στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε «έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7».

Από την πλευρά της η μητέρα του Γιάννη ανέφερε πως κλαίει από συγκίνηση όλη μέρα, βλέποντας τον γιο της ως σημαιοφόρο στην μαθητή παρέλαση. «Νιώθω περήφανη. Είμαι 1,60 “με τα χέρια ψηλά”, που λέει και ο Γιάννης “ένα μέτρο κι ένα μίλκο”, αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο. Χωρίς την βοήθεια από τις δύο μου κόρες και τον άνδρα μου δεν θα τα καταφέρναμε. Όλοι μαζί, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια».

Ο διευθυντής του σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη το ίδιο αλλά και τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης κκ. Φραγκούλη Αλεξάνδρα ΠΕ04.01 ΕΑΕ (Φυσικό) και Σαλάκου Νικολέτα ΠΕ02 ΕΑΕ (Φιλόλογο).

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια, όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση. Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν, ότι η συμπερίληψη σαν μία συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνος στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία πολιτεία. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες» είπε ο διευθυντής.