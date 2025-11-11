Γαβαλάς: «Ο πατέρας μου ήταν μαρμαράς – Προτιμώ να με κάψουν αφού δεν είναι εδώ να μου βάλει την ταφόπλακα»

Στην επιθυμία του να αποτεφρωθεί αναφέρθηκε ο γνωστός σχεδιαστήε μόδας, Λάκης Γαβαλάς, μιλώντας για τον πατέρα του, που δεν είναι πλέον εν ζωή.

«Μέσα σε ένα κουτί θα καταλήξω σε στάχτη. Ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων και δυστυχώς από μικρό παιδί έβλεπα ότι τα μόνα αξιόλογα ήταν οι ταφόπλακες από μάρμαρο. Και είπα να το αποφύγω αυτό το πράγμα, μιας και ο μπαμπάς μου δεν είναι εδώ να την αποφύγω την ταφόπλακα», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς, αποκαλύπτοντας με αυτό τον τρόπο μια άγνωστη λεπτομέρεια της ζωής του.

Στη συνέχεια, ο ίδιος ρωτήθηκε και για το GNTM και για τις σχέσεις του με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με τον ίδιο να αναφέρει: «Της λέω “Ηλιάνα με νευριάζεις γιατί όλο απαιτήσεις έχετε και θα σε τραβήξω από το μαλλί να γίνει πιο μακρύ», θέλοντας να δείξει πως έχει άριστη συνεργασία με το γνωστό μοντέλο.

Κάπου εκεί, ο Λάκης Γαβαλάς ρωτήθηκε για την Μπέττυ Μαγγίρα και το ενδεχόμενο να αναλάβει την παρουσίαση του Shopping Star, με τον ίδιο να τονίζει πως θα ήθελε να συνεργαστεί μαζί της, ενώ σε ένα τέτοιο concept η ίδια θα ήταν περιορισμένη.

Πηγή: newsit.gr