ΓΑΣ Αγρινίου: Καθοριστική η συμβολή της Δρ Αναστασίας Μπενέκα στην ημερίδα με θέμα την άσκηση

Μία υψηλού επιπέδου παρουσίαση από την Δρ. Αναστασία Μπενέκα, κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Μπενέκα στην ημερίδα που διοργάνωσε ο ΓΑΣ Αγρινίου με θέμα «Η άσκηση ως αντίδοτο στην καθιστική ζωή».

Σε ανακοίνωση του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου Αγρινίου αναφέρεται:

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η άσκηση ως αντίδοτο στην καθιστική ζωή», η οποία στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την προαγωγή της υγείας μέσω της φυσικής δραστηριότητας.

Ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η Δρ. Αναστασία Μπενέκα, Καθηγήτρια Φυσικής Αποκατάστασης της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Δρ. Μπενέκα, κόρη του αείμνηστου Γρηγόρη Μπενέκα, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη του αγρινιώτικου αθλητισμού, παρουσίασε με τεκμηριωμένο και κατανοητό τρόπο τους σοβαρούς κινδύνους που απορρέουν από την καθιστική ζωή, καθώς και τα αποδεδειγμένα οφέλη της συστηματικής άσκησης στη συνολική υγεία και ευεξία.

Η προσέλευση του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, με πολίτες, αθλητές και γονείς να παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εισήγηση και να συμμετέχουν ενεργά σε εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε μετά το πέρας της ομιλίας.

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τη Δρ. Αναστασία Μπενέκα για την υψηλού επιπέδου παρουσίασή της και για τη συμβολή της στην επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας.

Ευχαριστούμε, επίσης, όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, καθώς και τον Δήμο Αγρινίου για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας και τη διαρκή υποστήριξη στην υλοποίηση της δράσης.