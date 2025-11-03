Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο Μάστορα»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκανε δηλώσεις στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και στον Γρηγόρη Μπάκα. Η γνωστή influencer απάντησε για τα επόμενα σχέδιά της αλλά και το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Χρήστο Μάστορα.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τις αμοιβές των youtubers, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είπε: «Εγώ δεν είμαι youtuber, δεν ξέρω. έχω τις εταιρίες μου, μια χαρά είμαστε. Αυτά. Φιλάκια! Είναι ένα εισόδημα από το youtube που ζει κάποιος αξιοπρεπέστατα αν κάνει καλά τη δουλειά του. Παντού πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου».

Για το ενδεχόμενο να τη δούμε να παρουσιάζει εκπομπή απάντησε: «Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η τηλεόραση. Δεν είναι καθόλου στο στυλ μου. Με βλέπεις εμένα να μπορώ να κάνω τηλεόραση; Με τίποτα, εκεί στο youtube και τα δικά μου, ωραία είμαι».

Επίσης, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απάντησε για το ενδεχόμενο ενός γάμου: «Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μου ο γάμος. Σκέφτομαι τον γάμο με τον Χρήστο, εννοείται μαζί του τα σκέφτομαι όλα».

Σου θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη είναι σε σχέση τα τελευταία 3 χρόνια.

