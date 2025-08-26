Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έκλεισε τα 29 το μοντέλο από το Αγρίνιο - Φωτογραφίες από τα γενέθλιά της

Φωτογραφίες από τα γενέθλιά της δημοσίευσε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, η οποία έκλεισε την Κυριακή 24 Αυγούστου τα 29 της χρόνια.

Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε το μοντέλο από το Αγρίνιο στα social media, έδειξε στους ακολούθους της, τις δύο τούρτες που έσβησε, καθώς και τα δύο διαφορετικά φορέματα που επέλεξε: ένα λευκό και ένα σε καφέ απόχρωση.

Σε μερικές εικόνες η Γαρυφαλλιά Καληφώνη πόζαρε μόνη της, ενώ σε άλλες με την παρέα της.

Ο Χρήστος Μάστορας δεν έλειπε από βραδιά που η σύντροφός του γιόρτασε τα γενέθλιά της, καθώς την Κυριακή ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη να περπατάει με το λευκό φόρεμά της. Στην ανάρτησή του ο τραγουδιστής δεν πρόσθεσε καμία λεζάντα, χρησιμοποίησε όμως το κομμάτι «Αν ήσουν άγγελος» του Βασίλη Καζούλη.

