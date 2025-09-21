Γάμος στη Καμαρούλα Αγρινίου: Τον πάντρεψε ο Δαμασκηνός λίγο πριν τον χειροτονήσει ιερέα!

Χαράς ευαγγέλια στην Καμαρούλα Αγρινίου όπου ο μητροπολίτης Δαμασκηνός τέλεσε το μυστήριο του γάμου και το επόμενο διάστημα θα χειροτονήσει τον γαμπρό ιερέα!

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21.09.25) στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στην Καμαρούλα Αγρινίου. Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας πάντρεψε τον 27χρονο Σωκράτη Σχίζα με τη εκλεκτή της καρδιάς του Δήμητρα Μηλιώνη.

Ο 27χρονος το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 πρόκειται να χειροτονηθεί ιερέας στην ίδια

εκκλησία που αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης ενώπιων Θεού και ανθρώπων με την

αγαπημένη του Δήμητρα.

Ο νεαρός Σωκράτης Σχίζας από μικρός ήθελε να γίνει ιερέας! Όπως χαρακτηριστικά τονίζει:

«Ήταν κάτι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει από το Θεό, το ένιωθα μέσα μου και το

ήθελα».

Μάλιστα, όταν ο 27χρονος Σωκράτης έλαβε την τελική απόφαση μετέβη στο Μεσολόγγι,

στα γραφεία της Μητρόπολης μόνος του και ζήτησε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη

Δαμασκηνό να τον χειροτονήσει ιερέα, ο οποίος εφόσον τον άκουσε και συνομίλησε μαζί

του συμφώνησε και όχι μόνο θα τον χειροτονήσει, αλλά τον πάντρεψε με την αγαπημένη

του Δήμητρα, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν ενήμερη για την απόφαση του

συντρόφου της, την οποία σεβάστηκε και αποδέχθηκε.

Ο 27χρονος Σωκράτης από μικρός ακολουθούσε τον πατέρα του στην εκκλησία, τον ιερέα

Παράσχο Σχίζα και το λειτούργημα του πατρός του «έγραψε μέσα του» και τον «οδήγησε»

στον ίδιο δρόμο, αυτό της ιεροσύνης, με αποτέλεσμα να μετρά πλέον αντίστροφα τον

χρόνο για να χειροτονηθεί και αυτός ιερέας.

Κατά τη τελετή του γάμου το κλίμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Καμαρούλα

ήταν συγκινητικό και συνάμα χαρούμενο, διότι αφενός δύο νέα παιδιά ενώθηκαν με την

ευλογία του Θεού, και αφετέρου επειδή ο Σωκράτης είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο

μεγάλο και σημαντικό βήμα στην ζωή του, να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, να γίνει

ιερέας.