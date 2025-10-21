Γαλλία: Το κατώφλι της φυλακής περνά ο Νικολά Σαρκοζί - Πλήθος κόσμου εκφράζει τη στήριξή του

Iστορική στιγμή για τη γαλλική πολιτική σκηνή, καθώς ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί πέρασε το κατώφλι της φυλακής , μετά την πενταετή ποινή κάθειρξης που του επέβαλε το δικαστήριο για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας, το 2007, από το καθεστώς Καντάφι.

Την πόρτα της φυλακής Sante του Παρισιού διέβη, το πρωί της Τρίτης (21/10), ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της Γαλλίας -σε μια ιστορική στιγμή για τη γαλλική πολιτική σκηνή– αποχώρησε λίγο μετά τις 10:00 από την οικία του εν μέσω επευφημιών από υποστηρικτές του και με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, και τα παιδιά του στο πλευρό του.

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prison

He was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa — Sky News (@SkyNews) October 21, 2025

«Νικόλα, σε αγαπάμε» φώναζε το πλήθος, ενώ ο Σαρκοζί τούς χαιρετούσε.

"Nicolas on vous aime !", crie la foule alors que l'ancien président #nicolassarkozy paraît, accompagné de son épouse Carla. pic.twitter.com/SJxVSImFu2 — Stéphane Kovacs (@KovacsSt) October 21, 2025

Με τα μέτρα των αρχών να είναι δρακόντεια, έφτασε στη φυλακή λίγο πριν τις 11:00 προκειμένου να εκτίσει την πενταετή ποινή που του επέβαλε γαλλικό δικαστήριο για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το τότε καθεστώς Καντάφι της Λιβύης.

Σημειώνεται πως, οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν άμεσα αίτημα αποφυλάκισης.

ALERTE - L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy est arrivé à la prison de la Santé à Paris pour y être incarcéré, après sa condamnation pour l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007.pic.twitter.com/Ne8SpyPHLl — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 21, 2025

Σαρκοζί: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία»

Ενώ κατευθυνόταν προς τη φυλακή, εξέδωσε δήλωση που κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για «βαθιά θλίψη» που νιώθει για τη Γαλλία.

Σε κείμενο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Χ, καταγγέλλει «ένα δικαστικό σκάνδαλο» και «ένα μονοπάτι οδύνης» που, όπως λέει, υπομένει «για περισσότερα από δέκα χρόνια».

«Επομένως, πρόκειται για υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία απολύτως χρηματοδότηση» έγραψε, προσθέτοντας ότι η έρευνα «ξεκίνησε βάσει ενός εγγράφου του οποίου η ψευδής φύση έχει πλέον αποδειχθεί». Ο Νικολά Σαρκοζί επιμένει ότι «δεν ζητά καμία χάρη».

Διαβεβαιώνει ότι αντιμετωπίζει αυτή τη δοκιμασία «με τη στέρεη δύναμη» που τον χαρακτηρίζει: «Δεν είναι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που κλείνουν σήμερα μέσα, είναι ένας αθώος».

Καταλήγοντας, τονίζει: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται […]: «Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε θα είναι συντριπτικό…».

LIVE ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΣΑΡΚΟΖΙ

Η ιστορική φυλακή και η πτέρυγα των VIP

Επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα από τα γαλλικά ΜΜΕ, ο 70χρονος οδηγείται σε μία ιστορική φυλακή των Παρισίων, το σωφρονιστικό κατάστημα La Santé. Πρόκειται για μια φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που είναι πιο κατάλληλη» είχε δηλώσει προ ημερών ο εκπρόσωπος της ένωσης σωφρονιστικών υπαλλήλων Βιλφρίντ Φονκ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η La Santé διαθέτει μια πτέρυγα για τα λεγόμενα «VIP διαμερίσματα», όπου στο παρελθόν έχουν φυλακιστεί γνωστές πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, που ήταν μεταξύ των καταδικασθέντων για την υπόθεση Καντάφι.

Οι κρατούμενοι στην VIP πτέρυγα διαμένουν σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνήθη κελιά των τριών ατόμων, και βγαίνουν μόνοι τους για προαυλισμό για λόγους ασφαλείας. Αυτό θα αποτρέψει τον Σαρκοζί από το να έρθει σε επαφή με άλλους κρατουμένους ή από το να τον φωτογραφίσουν με ένα από τα πολλά κινητά τηλέφωνα που έχουν εισαχθεί λαθραία στο κτίριο, σύμφωνα με μέλος του προσωπικού της φυλακής, το οποίο ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο.

Πέραν αυτών, ο Φονκ τόνισε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από εκείνες στα υπόλοιπα κελιά, τα οποία κυμαίνονται σε μέγεθος από 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα. Στην απομόνωση, οι κρατούμενοι επιτρέπεται να βγαίνουν από τα κελιά τους για έναν περίπατο την ημέρα, μόνοι, σε μια μικρή αυλή.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξη του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στο σωφρονιστικό κατάστημά του, ο διευθυντής των φυλακών Sébastien Cauwel επιβεβαίωσε ότι «ο Νικολά Σαρκοζί θα φυλακιστεί (…) στην πτέρυγα απομόνωσης του σωφρονιστικού κέντρου Paris-La Santé, η οποία είναι μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στη Γαλλία».

Ντους, τηλέφωνο και τηλεόραση (επί πληρωμή) στο κελί

Ο Julien Fischmeister, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για τις Φυλακές, ανέφερε προ ημερών ότι η La Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί, και γι’ αυτό οι συνθήκες είναι καλύτερες από πολλές άλλες φυλακές.

Μετά την ανακαίνιση, όλα τα κελιά διαθέτουν ιδιωτικό ντους. Σύμφωνα με το Reuters, ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, με αντίτιμο 14 ευρώ το μήνα. Το κελί περιλαμβάνει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Fischmeister ανέφερε ότι ο Σαρκοζί θα λαμβάνει έτοιμα γεύματα, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα και να μαγειρεύουν μόνοι τους μέσα στο κελί.

Η VIP πτέρυγα της φυλακής La Santé:

«Δεν ευχόμαστε σε κανέναν να φυλακιστεί, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι, επιτέλους, μια προσωπικότητα από έναν κοινωνικό κύκλο που συνήθως γλιτώνει τη φυλακή, οδηγείται σε αυτή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμα και στην πτέρυγα VIP, ο Fischmeister αναφέρει ότι η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια «τραυματική εμπειρία» για τον Σαρκοζί.

Ως πρώην πρόεδρος με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «απόβρασμα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

Καταστολή στις φυλακές

Ένας από τους πολιτικούς προστατευόμενους του Σαρκοζί, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, είχε κεντρικό ρόλο στην κυβερνητική εκστρατεία για την αυστηροποίηση των συνθηκών κράτησης για επικίνδυνους κρατούμενους.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι πολλοί κρατούμενοι συνεχίζουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας λαθραία κινητά τηλέφωνα για να δίνουν εντολές, ακόμη και για δολοφονίες. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις όπου κρατούμενοι παραγγέλνουν κεμπάπ και σούσι μέσω drone, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και σχετικές καταγγελίες σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Νωρίτερα φέτος, σημειώθηκε σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε όλη τη Γαλλία, τις οποίες οι αρχές αποδίδουν σε μέλη ομάδας στο Telegram με την ονομασία «Δικαιώματα Κρατουμένων Γαλλίας», που ήθελε να αναδείξει τις τραγικές συνθήκες διαβίωσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

Η φυλακή La Santé:

Η χρηματοδότηση του Σαρκοζί από το καθεστώς Καντάφι

Στα της υπόθεσης, η έρευνα άνοιξε το 2013, δύο χρόνια αφότου ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ, γιος του Καντάφι, κατηγόρησε για πρώτη φορά τον Σαρκοζί ότι πήρε εκατομμύρια από τον πατέρα του για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του.

Tο επόμενο έτος, ο Λιβανέζος επιχειρηματίας και έμπορος όπλων Ζιάντ Τακιεντίν δήλωσε πως είχε γραπτές αποδείξεις ότι η προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί χρηματοδοτήθηκε «γενναιόδωρα» από την Τρίπολη και πως οι πληρωμές συνεχίστηκαν και αφότου κέρδισε την προεδρία.

Μεταξύ των άλλων κατηγορουμένων στη δίκη ήταν το πρώην δεξί χέρι του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών, Μπρις Ορτεφέ. Το δικαστήριο έκρινε τον Γκεάν, επίσης πρώην υπουργό Εσωτερικών, ένοχο για διαφθορά, μεταξύ άλλων κατηγοριών. Ο Ορτεφέ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία.

Σημειώνεται πως, ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από την αποχώρησή του από το αξίωμα. Πέρυσι, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντάς τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό του κράτους της. Επίσης πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του στην αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του το 2012.

Πηγή: news247.gr

Φωτογραφία αρχείο: Glomex