Γαλλία: Ποδοσφαιριστής της Νις απειλεί να αυτοκτονήσει πηδώντας από γέφυρα!

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, όπως αναφέρει το RMC, βρίσκεται από το πρωί στη γέφυρα Μανιάν, της περιοχής, απειλώντας να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν από τη χώρα, η αιτία που οδήγησε τον ποδοσφαιριστή να πάρει αυτή την απόφαση, είναι ο πρόσφατος χωρισμός με την κοπέλα του. Για τη διάσωση του έχουν σπεύσει στο σημείο οι Αρχές της χώρας, καθώς και ο στρατός μαζί με ειδικούς διαπραγματευτές.

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι του Τύπου αποχώρησαν από το προπονητικό κέντρο της Νις, έπειτα από εντολή της Αστυνομίας, ενώ η προγραμματισμένη για το απόγευμα συνέντευξη Τύπου ενόψει της Kυριακάτικης αναμέτρησης με την Μπρεστ έχει αναβληθεί.

OGC Nice player Alexis Beka Beka is currently threatening to commit suicide by standing on the edge of the Magnan bridge, located on the A8 motorway in Nice. pic.twitter.com/TVWbqlL559

