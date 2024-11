Γαλλία: Επτά οικογένειες μηνύουν το TikTok μετά την αυτοκτονία παιδιών

Η δικηγόρος που εκπροσωπεί τις οικογένειες, εξηγεί πως στη μήνυση εναντίον του TikTok, καταγγέλλεται, πως επτά έφηβοι εκτέθηκαν σε βίντεο τα οποία προωθούν την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό και τις διατροφικές διαταραχές.

«Οι γονείς θέλουν να αναγνωριστεί στο δικαστήριο η ποινική ευθύνη του TikTok. Πρόκειται για μια εμπορική εταιρεία που προσφέρει ένα προϊόν στους καταναλωτές, οι οποίοι-επιπλέον-είναι ανήλικοι. Επομένως θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα ελαττώματα του προϊόντος» δήλωσε η δικηγόρος, με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης να επισημαίνουν, ότι αυτή είανι η πρώτη ομαδική αγωγή τέτοιου είδους, στην Ευρώπη.

Παρά τις προσπάθειες προστασίας ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο, οη πλατφόρμα δεν έχει καταφέρει να «ιθασεύσει» το όγκο των πληροφοριών που δέχεται από εκατομμύρια κόσμο καθημερινά.

Όπως έγινε με τις πλατφόρμες Facebook και Instagram της Meta, το TikTok αντιμετωπίζει εκατοντάδες αγωγές στις ΗΠΑ κατηγορούμενο για υποκίνηση και πρόκληση εθισμού σε εκατομμύρια παιδιά, γεγονός που πλήττει την ψυχική τους υγεία.

