«Γαλάζια» χαμόγελα στην Αιτωλοακαρνανία

Αρκετά χαμόγελα σκόρπισε η δημοσκόπηση της Data C για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοακαρνανία, τα ευρήματα της οποίας δημοσίευσε χθες η «Συνείδηση».

Αρκετοί από αυτούς μάλιστα δεν περίμεναν η Νέα Δημοκρατία στην Αιτωλοακαρνανία -που ποτέ δεν θεωρούνταν «γαλάζιο» κάστρο- να έχει ποσοστά μεγαλύτερα από αυτά των περσινών ευρωεκλογών και να έχει μία τεράστια διαφορά της τάξης των 19 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ένας ακόμη λόγος που χαροποίησαν ιδιαίτερα τη «γαλάζια» Ιερουσαλήμ οι δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία είναι το γεγονός ότι αν μία τέτοια καλή επίδοση επαληθευτεί και στις εκλογές -οποτεδήποτε στηθούν οι κάλπες- ενισχύει τις πιθανότητες η Νέα Δημοκρατία να εκλέξει εκ νέου τρεις έδρες στην Αιτωλοακαρνανία. Βεβαίως όλες οι εκτιμήσεις περί κατανομής εδρών επί τη βάσει δημοσκοπήσεων είναι παρακινδυνευμένες, ιδίως όταν η χρονική απόσταση από τις κάλπες είναι μεγάλη.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης διαβάστηκαν όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς και στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο όμως οφείλει να μην σταθεί μόνο στην ικανοποίηση για την επίδοση του κόμματος στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και να προβληματιστεί για το γεγονός ότι κονταροχτυπιέται στην Ηλεία με το ΠΑΣΟΚ για την πρώτη θέση, ενώ στην Αχαΐα καταγράφει ένα πολύ μικρό ποσοστό που με το ζόρι αγγίζει το 16%.

Πάντως καλό θα ήταν στην στη Νέα Δημοκρατία να μην αναγάγουν μία θετική δημοσκόπηση σε εκλογική νίκη, γιατί τότε όπως συμβαίνει συνήθως στην ελληνική πολιτική σκηνή, θα καταλήξουν να τσακωθούν μεταξύ τους για το ποιος είναι ο «πατέρας» της νίκης και έτσι το καλό κλίμα θα χαλάσει...

Εφημερίδα «Συνείδηση»