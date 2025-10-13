Γ. Τσατραφύλλιας: Έρχεται κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα, βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες

Το φθινόπωρο δείχνει ξανά τα «δόντια» του, καθώς από την Παρασκευή αναμένονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας έως και 3 βαθμούς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Ο ίδιος σημειώνει ότι ο καιρός τις ημέρες που διανύουμε κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα, λέγοντας μάλιστα ότι «ζούμε ένα φθινόπωρο από τα παλιά».

«Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα» λέει ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του

«Ζούμε ένα Φθινόπωρο από τα παλιά…»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Με σκόρπια ψιλόβροχα ( εκτός από τα νησιά του Αιγαίο και τη Θράκη) και συννεφιές, θα κυλίσει ο καιρός μέχρι την Πέμπτη 16/10/25 .

Η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα προσφέροντας θερμική άνεση στον ανθρώπινο οργανισμό .Στους 22 βαθμούς το θερμοκρασιακό ταβάνι στα πεδινά και μονοψήφιες τιμές τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Από την Παρασκευή τα ξημερώματα μια οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει την γειτονική μας Ιταλία, φαίνεται σταδιακά να επηρεάζει με περισσότερες βροχές και θυελλώδεις νοτιάδες τη δυτική Ελλάδα. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί τα επόμενα 24ώρα.

Υ.Γ : Στην Αττική δεν βλέπω κάτι το αξιόλογο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 -23 βαθμούς.

tempo24.gr