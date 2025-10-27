Γ. Τριανταφυλλάκης: «Με αισθήματα υπερηφάνειας τιμούμε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο Δήμαρχος Ξηρομέρου, Γιάννης Τριανταφυλλάκης, με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η ανακοίνωση του Δημάρχου Ξηρομέρου:

Αγαπητές συμπολίτισσες.

Αγαπητοί συμπολίτες.

Με αισθήματα υπερηφάνειας και ευθύνης, ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα ορόσημο της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

Η 28η Οκτωβρίου σηματοδότησε το ηρωικό «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό και στον ναζισμό, μια κορυφαία στιγμή ενότητας και θυσίας, που εξακολουθεί να εμπνέει τις επόμενες γενιές. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ενότητας και της ελευθερίας πρέπει να φωτίζει τις επιλογές μας, να μας παρακινεί να στέκουμε ο ένας δίπλα στον άλλο, να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον και να διαφυλάσσουμε τις αξίες της Δημοκρατίας.

Τιμούμε τους ήρωές μας και αναλογιζόμαστε τις θυσίες τους. Εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αξίες τους θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τις πράξεις μας.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!

Ζήτω η Ελλάδα!