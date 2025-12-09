Γ. Θεοδωράκης: «Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ανάσα και κρατάνε όρθια τη χώρα»

«Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, χωρίς ανάσα και κρατάνε όρθια τη χώρα», αναφέρει σε άρθρο του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και πολιτευτής Αιτωλοακαρνανίας, Γρηγόρης Θεοδωράκης, με αφορμή τις αγροτοκτηνοτροφικές κινητοποιήσεις που εκτυλίσσονται στη χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Γράφει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης*

Τα γνωστά κυβερνητικά παπαγαλάκια επιχειρούν να στοχοποιήσουν τους αγρότες και να απαξιώσουν τον αγώνα τους. Μιλάνε για βολεμένους που παίρνουν επιδοτήσεις, που εκβιάζουν το κοινωνικό σύνολο και άλλα πολλά….

Δεν υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα; Ναι, αλλά μην τρελαθούμε εντελώς. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα δεν κυκλοφορούν με «Φεράρι» και «Πόρσε». Αυτοί είναι οι λίγοι και εκλεκτοί της κυβέρνησης που μετέτρεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κομματικό παραμάγαζο. Οι ημέτεροι που εκμεταλλεύτηκαν τα διάφορα παραθυράκια με πολιτική ενορχήστρωση και κάλυψη.

Οι χιλιάδες έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο. Χωρίς ωράριο. Χωρίς ανάσα. Δεν γνωρίζουν τι θα πει αργία, Χριστούγεννα ή Πάσχα. Κάτω από αντίξοες συνθήκες, μέσα στη βροχή, το κρύο ή τον καύσωνα. Και κρατάνε όρθια την ελληνική περιφέρεια και τη χώρα.

Και σήμερα οδηγούνται στην απόγνωση. Με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που οδηγούν την αγροτιά σε αφανισμό. Την ύπαιθρο σε ερήμωση. Τη χώρα σε διατροφική κρίση.

Πριν υιοθετήσουμε την εύκολη κριτική πίνοντας τον καφέ μας από τη ζεστασιά του γραφείου μας, ας θυμηθούμε τα βασικά: Πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται χιλιάδες οικογένειες αγροτών και κτηνοτρόφων. Που αγωνιούν για την επιβίωσή τους. Αλλά ο αγώνας τους δεν αφορά μόνο αυτούς. Αφορά το μέλλον της χώρας.

Γιατί δεν υπάρχει αύριο χωρίς υγιή και ισχυρό πρωτογενή τομέα. Σήμερα δεν υπάρχουν θεατές. Δεν υπάρχουν ναι μεν αλλά. Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας όλων μας.