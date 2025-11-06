Γ. Παπαναστασίου: «Το ΥΠΕΣ ακούει, το ΥΠΕΝ κινείται μονομερώς με αποτέλεσμα να μένουμε πίσω»

Ως εκπρόσωπος της παράταξης της πλειοψηφίας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε κατά την έναρξη του Συνεδρίου των Δημάρχων στην Αλεξανδρούπολη ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Από την τοποθέτησή του ξεχώρισε το σημείο στο οποίο αναφέρθηκε στον τρόπο λήψης των αποφάσεων και στο κατά πόσο η διαβούλευση της Κυβέρνησης με την Αυτοδιοίκηση είναι ουσιαστική, δηλαδή το κατά πόσο εισακούγονται οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης.

«Κάθε απόφαση που λαμβάνεται χωρίς εμάς πλήττει την κοινωνία» ανέφερε αρχικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο παίρνοντας αφορμή από την υπόθεση με τα ΕΛΤΑ και το επικείμενο κλείσιμο υποκαταστημάτων της επαρχίας.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου και β’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε ότι η Αυτοδιοίκηση βρίσκει ευήκοα ώτα στο Υπουργείο Εσωτερικών και το αρμόδιο Υπουργό Θ. Λιβάνιο (χαρακτήρισε εξάλλου προς τη σωστή κατεύθυνση τις χθεσινές του εξαγγελίες) σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που «δεν αποδέχεται τις τεκμηριωμένες προτάσεις της ΚΕΔΕ επιλέγοντας να κινείται μονομερώς, με αποτέλεσμα να μένουμε πίσω σε κρίσιμους τομείς, όπως η ανακύκλωση, η χωροταξία, η διαχείριση των υδάτων και η ενεργειακή αυτονομία των δήμων».

«Αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς διάλογο, προκαλούν έντονο κοινωνικό αναβρασμό» είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο Γ. Παπαναστασίου υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ζούμε σε εποχή έντονης κοινωνικής πίεσης και θεσμικής δοκιμασίας».

«Δεν ζητάμε προνόμια, ζητάμε το αυτονόητο, ισότιμη συμμετοχή, οικονομική αυτοτέλεια και δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον μας» ανέφερε ακόμη ο Δήμαρχος Αγρινίου ως προς το γενικό πλαίσιο των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ και εστίασε στο αγκάθι που ανέκαθεν είναι τα οικονομικά ζητήματα.

«Καταφέραμε μια σημαντική αύξηση των ΚΑΠ, αλλά τα χρήματα δεν καλύπτουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος». «Τα χρήματα δεν φτάνουν» πρόσθεσε ο Γ. Παπαναστασίου υπογραμμίζοντας ότι παρά την ύπαρξη διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, Αντ. Τρίτσης, Πράσινο Ταμείο κτλ) «η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ένα δικό της πρόγραμμα για τη συντήρηση των υποδομών της».

Τέλος, ο Γ. Παπαναστασίου κάνοντας μια τρόπο τινά αξιολόγηση της Κυβέρνησης ως προς τα ζητήματα της Αυτοδιοίκησης εκτίμησε ότι «η σημερινή κυβέρνηση έκανε κάποια βήματα μπροστά» φέρνοντας μεταξύ άλλων το παράδειγμα της κυβερνησιμότητας των δήμων με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος. «Όλα αυτά είναι σημαντικά βήματα προόδου, δεν είναι αρκετά, είναι όμως σημαντικά αυτά που έγιναν και δείχνουν πως όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας, η Αυτοδιοίκηση μπορεί βήμα – βήμα να κατακτά το ρόλο που της αξίζει»!

Εφημερίδα «Συνείδηση»