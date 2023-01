Στις προτεραιότητες της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης τα νερά όπως αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”. Γ. Παπαναστασίου: «Να μην πειραχτεί ο Αχελώος!». Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με… ενδιάμεσο τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις; «Οι Αποκεντρωμένες θέλουν… κατάργηση!» δηλώνει ο Δήμαρχος Αγρινίου.

Ήρθε, τελικώς, στην ολομέλεια της Βουλής το πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα». Ασφαλώς, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με την αντιπολίτευση να διαφωνεί και με την αιτιολογική έκθεση να υπογραμμίζει ότι για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αξιοποιήθηκε το διεθνές πρότυπο ταξινόμησης των λειτουργιών της κυβέρνησης «Classification of the functions of government» (COFOG)», όπως δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στην ομιλία του στην αρμόδια επιτροπή ανέφερε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δημιουργείται ένα σύστημα για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητώντας να μην… πειραχτεί στο μέλλον η πρωτοβουλία αλλά να βελτιωθεί: «Προφανώς, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση δεν θα ολοκληρωθεί την επόμενη μέρα της ψήφισης του νόμου. Καταψηφίστε, κάντε ό, τι θέλετε, όποτε και αν έρθει οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, αυτό δεν θα πρέπει να το πειράξει.

Δεν λέω ότι δεν θα το βελτιώσει, θα το βελτιώσει, γιατί κάθε μεταρρύθμιση έχει τη δική της διαδρομή και γεννάει τη δική της δυναμική και έχει τις δικές της απαιτήσεις, αλλά αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μείνει και θα αξιοποιείται και θα ωριμάζει», εξηγώντας ότι από την πρώτη μέρα θα υπάρχουν τα σχέδια δράσης του συστήματος.

Το σημαντικό όμως είναι ότι έθεσε τις προτεραιότητες με σαφήνεια λέγοντας «(..) σας λέω από τώρα ποιος είναι ο προγραμματισμός. Νούμερο ένα, καταστροφές. Νούμερο δύο, τα νερά. Νούμερο τρία, οι αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η σχέση τους με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Το σύστημα δεν είναι έτοιμο, αλλά θα αρχίσει ελπίζω να λειτουργεί»!

Γ. Παπαναστασίου: «Αν είναι προτεραιότητα το νερό να μην πειραχτεί ο Αχελώος, οι Αποκεντρωμένες θέλουν κατάργηση»!

Καθώς όλα τα παραπάνω ακούγονται εξαιρετικά φιλόδοξα κι ενώ αναμένεται να υπάρξει αποσαφήνιση το επόμενο διάστημα σχετικά με το πώς θα παίρνονται οι αποφάσεις μέχρι τις επόμενες εκλογές (ειπώθηκε ότι θα ανατεθούν τα πάντα στα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια ενώ υπάρχουν πολλοί δήμοι χωρίς πλειοψηφία του δημάρχου στο δημοτικό συμβούλιο) η «Συνείδηση» ζήτησε ένα πρώτο σχόλιο από τον δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου για το πώς ακούει σε πρώτη φάση τα όσα αναφέρθηκαν στην Βουλή, ειδικά από τον κ. Βορίδη.

«Σχετικά με τις τρία κομβικά σημεία που επισήμανε ο κ. υπουργός έχω να πω ότι είναι σίγουρο πως οι φυσικές καταστροφές και το έλλειμμα στο νερό μοιάζουν να είναι τα προβλήματα του μέλλοντος. Σε πρώτη φάση όμως, αν μιλάμε για το νερό, ας το αφήσουμε στην φυσική ροή του κι όχι να συζητάμε ακόμα για το πώς θα εκτρέψουμε τον Αχελώο, έτσι δεν είναι; Δεν μπορεί να είναι μέσα στις τρεις βασικές προτεραιότητες μιας τέτοιας αλλαγής το νερό και η οικολογική διαχείρισή του, αλλά ακόμα να τρέχει ο σχεδιασμός για ένα έργο που έχει κριθεί τόσες φορές αντι-οικολογικό», τονίζει σε πρώτη φάση ο δήμαρχος Αγρινίου.

3,5 χρόνια το Αγρίνιο περίμενε μια υπογραφή από την Αποκεντρωμένη για το κυκλοφοριακό

Σε ό, τι, αφορά, επίσης, το θέμα των αρμοδιοτήτων, της επικάλυψης που υπάρχει και του ρόλου, που μάλλον θέλουν να δώσουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ο κ. Παπαναστασίου είναι σαφής: «αν θέλουν κάτι ουσιαστικό να κάνουν με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και να βοηθήσουν στο θέμα του κυκεώνα που υπάρχει με αρχές, αρμοδιότητες, χρηματοδοτήσεις και υπογραφές πρέπει να τις καταργήσουν και άμεσα! Θα κάνουν μεγάλη χάρη στην Αυτοδιοίκηση!

Όλοι οι αιρετοί στον χώρο ξέρουμε ότι οι Αποκεντρωμένες είναι το μακρύ χέρι του κράτους στην Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι καν κάποιος επόπτης, είναι περισσότερο ένας ενδιάμεσος κι αυτό σημαίνει γραφειοκρατία κι όχι μόνο!», επισημαίνει ο κ. Παπαναστασίου τονίζοντας την περιπέτεια που περνούν δήμαρχοι και Περιφέρειες με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες του συγκεκριμένου θεσμού. «Τι να θυμηθούμε; Ότι επί 3,5 χρόνια το Αγρίνιο περίμενε μια υπογραφή από την Αποκεντρωμένη για να βάλει μπροστά τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό του;», αναρωτιέται.

Τι είπαν τα κόμματα στην Βουλή

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί τι είπαν τα κόμματα στην Βουλή σχετικά με το νομοσχέδιο. Ο εισηγητής της ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου τόνισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να βάλει τέλος στο μείζον ζήτημα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων στο δημόσιο ζητώντας να «αλλάξει το πρότυπο της διοικητικής οργάνωσης μέσω ενός μηχανισμού συντονισμού και διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων, με άξονα τη χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση προς όφελος των πολιτών».

Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Άγγελος Τόλκας είπε ότι το νομοσχέδιο δεν καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων για καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, ευκολότερη πρόσβαση στο δημόσιο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καλύτερη σχέση του διοικούμενου και της διοίκησης και ότι «πραγματική μεταρρύθμιση σημαίνει να υπάρχει μια συμμετοχική δημοκρατική λειτουργία, όπου ο πολίτης αντιμετωπίζεται και αυτός, ως συμμέτοχος της άσκησης διοίκησης, ως συμμέτοχος της διακυβέρνησης, γιατί είναι και αυτός ο οποίος τελικά αποφασίζει ποιος θα είναι αυτός, που θα ασκεί κάθε φορά τη διοίκηση.

«Με ολοστρόγγυλο μηδέν στην Αποκέντρωση, έρχεστε με αυτό το νομοσχέδιο, στο τέλος της θητείας σας, και εξαγγέλλετε πάλι από την αρχή ένα τεράστιο και δαιδαλώδες “ΘΑ” για τις αρμοδιότητες», δήλωσε η ειδική αγορήτρια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης είπε ότι η επιχειρούμενη αλλαγή προτύπου διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας, στην πραγματικότητα, στοχεύει στην προσαρμογή του αντιλαϊκού αστικού κράτους και των δομών, στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, για την επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού, τη διαχείριση πακτωλού δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης, για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων».

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας είπε ότι «πράγματι, το δημόσιο έχει ακόμα έλλειμμα λειτουργικότητας, χρηστικότητας και έλλειμμα στη διάρθρωση των υπηρεσιών, το ζητούμενο όμως δεν είναι η κατάθεση νομοσχεδίων που θα προκαλέσουν πρόσθετη γραφειοκρατία ενώ τελικά ο υπουργός θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για τις αρμοδιότητες».

Τέλος, από το ΜέΡΑ25 η Σοφία Σακοράφα υπογράμμισε ότι το βασικό πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι η μέθοδος και το ήθος της διακυβέρνησης, η κυριαρχία του πελατειακού συστήματος και η μετατροπή του κράτους σε λάφυρο της εκλογικής κομματικής νίκης, όπου «οι δημοκρατικές αρχές υπάρχουν για να εργαλειοποιούνται, καταχρηστικά, από το εκάστοτε σύστημα εξουσίας και διαπλοκής».

