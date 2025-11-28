Γ. Παπαναστασίου: «Για τα μάτια του κόσμου οι διαμαρτυρίες της μείζονος αντιπολίτευσης»

Για μία ακόμα φορά υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στο δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου και την πλευρά της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα στην έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

Με αφορμή την ενημέρωση που έκανε ο δήμαρχος για της τελευταίες αποφάσεις της ΚΕΔΕ και την επικείμενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δήμων στις 16 Δεκεμβρίου έξω από την βουλή, ο Γιώργος Παπαναστασίου έκανε κάποια σχόλια για την ανακοίνωση που εξέδωσε απόψε η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα, αλλά και τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες της για το ζήτημα του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

«Οι διαμαρτυρίες της μείζονος αντιπολίτευσης είναι για τα μάτια του κόσμου» εκτίμησε ο δήμαρχος Παπαναστασίου φέρνοντας το παράδειγμα των παρατάξεων της ελάσσονος αντιπολίτευσης που χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (που εξέδωσε το Υπουργείο) έθεσαν στην ημερήσια διάταξη θέματα προς συζήτηση.

Μάλιστα ο Γιώργος Παπαναστασίου απαντώντας στα σχόλια της ανακοίνωσης στις μείζονος αντιπολίτευσης αναφορικά με τις πιθανές επιλογές του δημάρχου Αγρινίου για το πολιτικό του μέλλον, ανέφερε με νόημα ότι «δεν ταιριάζουν στην Αυτοδιοίκηση προσωπικές πολιτικές, προσωπικές κόντρες και προσωπικά πάθη». «Δεν είναι η κοινωνία απέναντι, απέναντι είναι η λογική σας» είπε χαρακτηριστικά.

Τα λεγόμενα του δημάρχου προκάλεσαν την αντίδραση τόσο του Κώστα Πιστιόλα όσο και άλλα δημοτικών συμβούλων της παράταξής του ζητώντας το λόγο είτε επί προσωπικού, είτε επί της διαδικασίας και θέτοντας ακόμη και ζήτημα νομιμότητας για το γεγονός ότι ο πρότυπος κανονισμός δεν έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα ο Κ. Πιστιόλας κάλεσε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να απευθύνει σχετικό ερώτημα επ’ αυτού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στο σημείο αυτό ανέβηκαν οι τόνοι, με εκατέρωθεν διακοπές.

Πάντως στη συνέχεια, όταν τα πνεύματα ηρέμησαν, ο δήμαρχος Αγρινίου ανέφερε ότι είναι απόφαση της δημοτικής αρχής να μην αλλάξει ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου και να μείνει στον πρότυπο που έχει εκδώσει το Υπουργείο.

Εφημερίδα «Συνείδηση»