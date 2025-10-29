Γ. Παπαναστασίου: Αποχώρησαν επειδή δεν αυξάνουμε τα τέλη για 12η χρονιά

Την στάση της παράταξης του Κώστα Πιστιόλα, να αποχωρήσει από τη 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, σχολίασε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.

Αποχώρησε η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, διαμαρτυρόμενη ξανά για το ζήτημα του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τη στάση της μείζονος αντιπολίτευσης σχολίασε αργότερα ο Γ. Παπαναστασίου, αφού είχαν αποχωρήσει τα μέλη της παράταξης Πιστιόλα από την αίθουσα, καθώς προσήλθε στη συνεδρίαση άρτι αφιχθείς από την Αθήνα, αφού συμμετείχε νωρίτερα σήμερα στη συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου έκανε την εκτίμηση ότι η μείζονα αντιπολίτευση χρησιμοποίησε το θέμα του κανονισμού προσχηματικά για να μην αναγκαστεί να ψηφίσει λευκό στη μη αύξηση των δημοτικών τελών όπως έκανε στη Δημοτική Επιτροπή. Ο Δήμαρχος Αγρινίου εκτίμησε ότι η μείζονα αντιπολίτευση είναι σε δύσκολη θέση επειδή η δημοτική αρχή για 12η χρονιά δεν αυξάνει τα δημοτικά τέλη. Επαγγελματίες στη γκρίνια, ερασιτέχνες στην πραγματικότητα, χαρακτήρισε τα μέλη της παράταξης του Κ. Πιστιόλα ο Δήμαρχος Αγρινίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “δραπέτευσαν” από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δεν ήξεραν τι να ψηφίσουν στο ζήτημα των δημοτικών τελών.