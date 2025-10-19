Γ. Λεχουρίτης στη «Συνείδηση»: «Αν μειώθηκε 5 λεπτά η τιμή σε ρύζι ιδιωτικής ετικέτας πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι;»

Σαφείς επιφυλάξεις για τη μείωση των τιμών σε προίόντα του σούπερ μάρκετ εξέφρασε μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ.

Στη μείωση της τιμής σε πάνω από 2.000 κωδικούς αποφάσισε τον Υπουργείο κατόπιν της συνάντησης του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και εκπροσώπων εταιρειών λιανεμπορίου και προμηθευτών. Οι μειώσεις που ξεκίνησαν μάλιστα από την Πέμπτη 15.10.25 θα είναι, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ 3% και 35%, με μεσοσταθμική μείωση περίπου 8%.

Μπορεί το κυβερνητικό «καλάθι» με περίπου 2.000 προϊόντα, προκειμένου να στηριχθεί το «αφήγημα» για γενναίες μειώσεις, πλην όμως το βάρος το σηκώνει η ιδιωτική ετικέτα.

Πάνω από 6 στα 10 προϊόντα που εντάσσονται στη νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ αφορούν δικά τους σήματα, με τους μεγάλους προμηθευτές επωνύμων προϊόντων να αρκούνται στον δεύτερο ρόλο. Από τους συνολικά 2.180 κωδικούς που συμμετέχουν, οι 1.356 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έναντι 824 επώνυμων. Οι μειώσεις στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κυμαίνονται από 4% έως 23%, ενώ στα επώνυμα προϊόντα οι εκπτώσεις φτάνουν έως και 35% σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Η υπεροχή της ιδιωτικής ετικέτας είναι λιγότερο έντονη στην κατηγορία των τροφίμων, όπου από τους 1.074 κωδικούς οι 583 αφορούν ιδιωτική ετικέτα (54%) και οι 491 επώνυμα προϊόντα (46%). Σε ό,τι αφορά τα είδη νοικοκυριού η ιδιωτικά ετικέτα πρωταγωνιστεί. Για παράδειγμα, οι 496 κωδικοί είναι ιδιωτικής ετικέτας έναντι μόλις 95 επώνυμων προϊόντων. Στα απορρυπαντικά, οι 120 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας συνοδεύονται από 48 επώνυμα, ενώ στα είδη προσωπικής υγιεινής οι 86 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας αντιστοιχούν σε 150 επώνυμα προϊόντα.

Σε δηλώσεις τους ο αρμόδιος Υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε για πίεση στην αγορά με κάθε νόμιμο τρόπο ώστε να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος, προς όφελος της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο όμως δεν βλέπουν οι καταναλωτικές ενώσεις.

Αντιθέτως, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ και της Ένωσης Καταναλωτών Αιτωλοακαρνανίας, Γιώργος Λεχουρίτης, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη μείωση των τιμών, υπογραμμίζοντας ότι αν έχουν γίνει κάποιες μειώσεις που δεν ισοσκελίζουν τις αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος αφορούν την ιδιωτική ετικέτα.

Συγκεκριμένα ο κ. Λεχουρίτης μιλώντας στην εφημερίδα «Συνείδηση» επεσήμανε: «Με βάση τη «συμφωνία κυρίων», του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου και των εκπροσώπων του συνδέσμου των σούπερ μάρκετ και μάλιστα όχι όλων των σούπερ μάρκετ, αποφασίστηκε να υπάρχουν μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων. Όμως όλα αυτά έχουν κάποια προϋπόθεση. Η μια είναι ότι δεν μας λένε ποια ήταν η τιμή των προϊόντων αυτών πριν από τη μείωση και ποια είναι τώρα μετά τη μείωση. Η δεύτερη είναι ότι αυξήθηκαν οι τιμές σε κάποια προϊόντα από 20% έως και 40% και αν μειωθεί η τιμή στους κατά 5% ή κατά 10% σημαίνει ότι πρέπει να ικανοποιηθούμε; Η τρίτη προϋπόθεση είναι ότι έχουν ξεκινήσει να μειώνουν τις τιμές κυρίως στα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, αυτά δηλαδή που παράγουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ και όχι τα επώνυμα.

Μας είπαν ότι θα μειωθούν οι τιμές στα γάλατα και τα τυροκομικά προϊόντα και δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξε μείωση και όχι μόνο δεν υπήρξε μείωση, αλλά παρατηρήθηκε την πρώτη ημέρα της υποτιθέμενης μείωσης ότι ενώ έχουν αναρτήσει ταμπελάκι που αναφέρει για τη μείωση της τιμής σε 1.000 κωδικούς, η τιμή ήταν ίδια σε συγκεκριμένα προϊόντα με αυτή που κόστιζαν τα ίδια προϊόντα πριν πέντε ημέρες.

Ποιος τελικά κοροϊδεύει ποιον; Μάλλον η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Αν μειώθηκε η τιμή κατά 5 λεπτά λ.χ. σε ρύζι ιδιωτικής ετικέτας ή σε μακαρόνια πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι και να χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση;

Πρέπει να σταματήσουν τα ψέματα, την αισχροκέρδεια και να βοηθήσουν τον καταναλωτή ουσιαστικά. Βέβαια, υπάρχει και το ζήτημα της ημερομηνίας λήξης στη μείωση των τιμών. Συμφωνήθηκε να υπάρχει μείωση της τιμής έως και το τέλος του έτους, ώστε να δουν πως θα πάει και ανάλογα θα πορευτούν. Εκείνο όμως που διαπίστωσα είναι ότι 7,60 με 7,80 είχε η εξάδα γάλατος για παιδιά πριν ημέρες και την πρώτη ημέρα της μείωσης το εντόπισα με 8,22. Αν αυτό εννοούν πως μειώνονται οι τιμές, τότε με την υγεία τους….».

Πρόταση του ΙΝΚΑ για μηδενισμό του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης

Παράλληλα το ΙΝΚΑ κατέθεσε πρόταση στην Κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην μείωση της τιμής των προϊόντων, στην θέρμανση των πολιτών και στην αύξηση των εσόδων του ταμείου της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον κ. Λεχουρίτη το ΙΝΚΑ πρότεινε στην Κυβέρνηση να εξαλείψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με τον κ. Λεχουρίτη: «το ΙΝΚΑ πρότεινε στην Κυβέρνηση να εξαλείψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μιας και ξεκίνησε η διάθεσή του. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας θα είναι ακόμη και η μείωση της τιμής των προϊόντων στα ράφια, αλλά θα μειωθεί και η ρύπανση του περιβάλλοντος. Ο κόσμος, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα μπορέσει να προμηθευτεί περισσότερο πετρέλαιο και έτσι η κυβέρνηση θα μπορεί να καταπολεμήσει, αν φυσικά το επιθυμεί, το λαθρεμπόριο καυσίμων. Το κυριότερο απ’ όλα είναι όσο μεγαλύτερη κατανάλωση υπάρχει, τόσο περισσότερα έσοδα θα έχει το ταμείο του Κράτους και η μείωση αυτή που προτείναμε ως ΙΝΚΑ μπορεί να πετύχει το αποτέλεσα αυτό».

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»