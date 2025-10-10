Φυτείες Ξηρομέρου: Στο σπίτι δίπλα στον κρατήρα διανυκτέρευσαν οι ένοικοι του ενός σπιτιού

Στο σπίτι δίπλα στον κρατήρα που άνοιξε μετά από καθίζηση του εδάφους πέρασε το βράδυ το ζευγάρι που κατοικεί στις Φυτείες Ξηρομέρου.

Παρότι η ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) πρότεινε οι ένοικοι των οικειών που γειτνιάζουν με το επικίνδυνο σημείο να τα εγκαταλείψουν , πληροφορίες του sinidisi.gr αναφέρουν ότι το ζευγάρι διανυκτέρευσε στο σπίτι. Στην άλλη κατοικία διέμενε ένας ηλικιωμένος που απομακρύνθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης είχε κάνει γνωστή την πρόθεση του Δήμου, και μέσω του «Δυτικά FM 92,8» να καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας των συγκεκριμένων ανθρώπων προκειμένου να διαμείνουν σε ξενοδοχείο.

Επειδή από το ΕΑΓΜΕ έχει επισημανθεί ότι το φαινόμενο δεν αποκλείεται να δημιουργήσει επιπτώσεις στη θεμελίωση των σπιτιών καθίσταται σαφές ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί μια λύση για να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές.