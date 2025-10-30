Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Φυτείες Ξηρομέρου: Ο Ευαγγελάτος έριξε με γραφικό του τον Λαζόπουλο στον κρατήρα

Στις Φυτείες Ξηρομέρου έκανε την εμφάνισή του και ο Λάκης Λαζόπουλος, σε μία χιουμοριστική «συνάντηση» με τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Το… καθιερωμένο του ραντεβού με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκανε κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του για φέτος ο Λάκης Λαζόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος, κατά τη διάρκεια του πρώτου φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο Mega Channel συνάντησε τον Παρουσιαστή του «Live News» σε ένα από τα εντυπωσιακά γραφικά του, ωστόσο τα πράγματα… δεν πήγαν πολύ καλά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη και πιο συγκεκριμένα στον Σωτήρη και την εμμονή του με τις διαφημίσεις.

