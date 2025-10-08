Φυτείες Ξηρομέρου: Νέες εικόνες από τον κρατήρα ανάμεσα σε σπίτια - Τι προκάλεσε το φαινόμενο

Ανησυχία για τη σταθερότητα του εδάφους και την ασφάλεια των κατοίκων έχει προκαλέσει η επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους που σημειώθηκε χθες, ανάμεσα σε κατοικίες, εντός του χωριού Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας.

Η καθίζηση δημιούργησε κρατήρα με διαστάσεις 6 μέτρα βάθος και 6 μέτρα πλάτος.

Ο κρατήρας άνοιξε πολύ κοντά σε τρία σπίτια του χωριού. Στην αυλή του ενός υπάρχει καθίζηση, καθώς και κάποιες ρωγμές στο εσωτερικό του σπιτιού. Όσοι μένουν σε αυτά σπίτια, προληπτικά, φιλοξενούνται σε συγγενείς.

Ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης τόνισε ότι έχουν εκκενωθεί τα τρία σπίτια που ήταν κοντά στον κρατήρα.

Όπως είπε, το ένα δεν κατοικείτο, ενώ οι οικογένειες που έμεναν στα άλλα δύο, φιλοξενούνται στις κατοικίες συγγενών και φίλων. «Ο Δήμος είναι έτοιμος να καλύψει τα έξοδα φιλοξενίας τους σε ξενοδοχεία αν χρειαστεί», είπε ο κ. Τριανταφυλλάκης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη από τις αρχές ενώ έγινε αυτοψία από το ΙΓΜΕ και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών καθώς το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη.

Λέκκας: Τι δημιούργησε τον κρατήρα

Σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα, ο κρατήρας σχετίζεται με έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Λέκκας στην ΕΡΤ, η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη όπου τα πετρώματα είναι ευκολοδιάβρωτα, γεγονός που επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. «Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε, προσθέτοντας ότι παρόμοια περιστατικά, όπως στη Λέσβο όπου αποκολλήθηκε βράχος, προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις.

Ευτυχώς, στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας δεν προκάλεσε ζημιές στα γειτονικά σπίτια, που κατοικούνται κανονικά. Ωστόσο, η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε παρόμοιες περιπτώσεις παραμένει μεγάλη, σύμφωνα με τον Ευθύμη Λέκκα.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους, γι’ αυτό καλεί τους κατοίκους να παρακολουθούν προσεκτικά τυχόν ρωγμές σε σπίτια, δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι πρώτες ενδείξεις κινδύνου. «Εάν παρατηρηθούν ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου», σημείωσε.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε την ανάγκη συστηματικού θεσμικού ελέγχου της στατικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, με πιστοποιητικό ασφαλείας που θα βεβαιώνει την αντοχή τους, κάτι που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους.

Πηγή: protothema.gr

Πηγή video: mpampinh in