Φυτείες Ξηρομέρου: Η επικίνδυνη καθίζηση στο επίκεντρο των μεγάλων καναλιών ΕΡΤ, Mega και ΣΚΑΪ

Πρώτο θέμα στα μεγάλα κανάλια ΕΡΤ Mega και ΣΚΑΪ η επικίνδυνη καθίζηση που σημειώθηκε στις Φυτείες Ξηρομέρου τα ξημερώματα της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου.

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης 07/10 οι κάτοικοι στις Φυτείες του δήμου Ξηρομέρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε από τους κατοίκους μία επικίνδυνη καθίζηση εντός της κοινότητα και δίπλα σε κατοικίες.

Οι φωτογραφίες από το σημείο είναι χαρακτηριστικές.

Η Γη έχει κυριολεκτικά ανοίξει ανάμεσα σε σπίτια του χωριού και το έδαφος υποχώρησε αρκετά μέτρα, δημιουργώντας έναν μεγάλο κρατήρα.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες βρίσκεται προσωπικό του δήμου στο σημείο. Οι κάτοικοι που μένουν στο συγκεκριμένο σημείο έχουν μετακινηθεί από τις οικίες τους για τις επόμενες ημέρες.