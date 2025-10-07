Φυτείες Ξηρομέρου: Εκκενώθηκαν τα σπίτια δίπλα στον «κρατήρα» - Που θα φιλοξενηθούν οι κάτοικοι

Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι στις Φυτείες Ξηρομέρου μετά την καθίζηση τους εδάφους μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Τα σπίτια που εφάπτονται με τον «κρατήρα» εκκενώθηκαν.

Εν αναμονή της έλευσης γεωλόγου από την Πρέβεζα, ο Δήμος Ξηρομέρου ζήτησε από τους κατοίκους που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το επικίνδυνο σημείο να απομακρυνθούν εκφράζοντας την προθυμία αυτοί να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο. Επειδή, όπως σημείωσε ο δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης στο «Δυτικά FM 92,8», υπάρχει ακόμα ανθρωπιά, είναι υπαρκτή η διάθεση από συγχωριανούς τους να τους φιλοξενήσουν εκείνοι στα σπίτια τους, για να μην απομακρυνθούν από την περιοχή.

Ωστόσο, η κατάσταση είναι ακόμα ρευστή και κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το επικίνδυνο γεωλογικό φαινόμενο. Υπ' αυτήν την έννοια, όλο το χωριό των περίπου 1.200 κατοίκων (με βάση την τελευταία απογραφή) περιμένει τους ειδικούς ευελπιστώντας παράλληλα ότι η κατάσταση δεν θα χειροτερέψει.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης που συνομίλησε με τη Δήμητρα Λαοπόδη είπε ότι έχει ζητηθεί η συνδρομή του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Συνδρομών) και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών για το επικίνδυνο φαινόμενο που για πρώτη φορά εκδηλώνεται εντός του οικισμού. Όπως ενημερώθηκε, αυτό δεν αποκλείεται να οφείλεται σε μικροσεισμούς ή σε υπόγεια ύδατα που κάνουν σαθρό το έδαφος.

Στο παρελθόν, ένα παρόμοιο φαινόμενο είχε σημειώθηκε σε παλαιό κοιμητήριο, στον επαρχιακό δρόμο της Μπαμπίνης αλλά και στον οικισμό της Κατούνας στον όμορο Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας.

Τη διάθεσή τους να συνδράμουν εξέφρασαν, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης.

