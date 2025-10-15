Φυτείες: Συνεργασία του Δήμου Ξηρομέρου με τον καθηγητή Αβρ. Ζεληλίδη για μελέτες μετά τον «κρατήρα»

Μελέτες ξεκινούν μετά τον «κρατήρα» στις Φυτείες, καθώς ο Δήμος Ξηρομέρου προχωρά σε συνεργασία με τον καθηγητή Αβρ. Ζεληλίδη για να διερευνηθούν αντίστοιχα φαινόμενα και σε άλλες περιοχές του Δήμου, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση». Για δύο εβδομάδες θα παρακολουθείται το φαινόμενο και η διαδικασία της επιχωμάτωσης για να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Δήμος Ξηρομέρου μετά την προ ημερών εμφάνιση του «κρατήρα» βάθους επτά μέτρων στις Φυτείες, που προκάλεσε προβληματισμό και ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο, Γιάννη Τριανταφυλλάκη, είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης με ασβεστολιθικό υλικό, χαλίκι και πέτρες, υπό την επίβλεψη του ΙΓΜΕ και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ωστόσο, ο δρόμος στο σημείο θα παραμείνει κλειστός, καθώς το φαινόμενο θα παρακολουθείται για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του εδάφους, ενώ κατά διαστήματα θα γίνονται νέες επιχωματώσεις.

Ταυτόχρονα, ο Δήμος Ξηρομέρου έχει ζητήσει τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Πατρών και του γεωλόγου κ. Αβραάμ Ζεληλίδη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα πεδίου όχι μόνο στις Φυτείες, αλλά και σε άλλες κοινότητες της περιοχής με παρόμοια γεωλογικά χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τριανταφυλλάκης παρόμοια φαινόμενα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που αποδίδεται στη σύσταση του υπεδάφους και ενδεχομένως στη γειτνίαση με το ρήγμα του Οζερού.

Ο κ. Τριανταφυλλάκης μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ανέλυσε όλα τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι και τώρα για την επόμενη ημέρα, αλλά τόνισε και τις ενέργειες που έχει ήδη δρομολογήσει ο Δήμος, ώστε στο μέλλον και όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες και βγουν τα επιστημονικά συμπεράσματα να αποφευχθούν, αν είναι δυνατόν, αντίστοιχα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα ο κ. Τριανταφυλλάκης επεσήμανε: «Σύμφωνα με το ΙΓΜΕ και το έγγραφο που έχουμε λάβει από την αρμόδια διεύθυνση θα ξεκινήσει αποκατάσταση τα επόμενα 24ωρα με ασβεστολιθικό υλικό, χαλίκι και πέτρες.

Ο δρόμος δεν θα δοθεί άμεσα σε κυκλοφορία, διότι θα παρακολουθούμε την εξέλιξη και θα συμπληρώσουμε επίσης υλικό το επόμενο διάστημα και αφού ολοκληρωθεί η επιχωμάτωση και περάσει κάποιο διάστημα. Το φαινόμενο θα παρακολουθηθεί για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Παράλληλα, ως Δήμος Ξηρομέρου ήρθαμε σε επαφή με το γεωλόγο του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κ. Αβραάμ Ζεληλίδη, για να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα πεδίου στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο στις Φυτείες, αλλά και σε άλλες κοινότητες που έχουν παρόμοια ζήτημα, ώστε να μελετήσουμε σε βάθος το φαινόμενο και έπειτα να δούμε, αν υπάρχουν προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου ή για πρόληψη από κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η σύσταση ήταν να απομακρυνθούν από τα όμορα σπίτια οι κάτοικοι, ενώ στο χωριό δεν υφίσταται κίνδυνος. Πρόκειται για ένα τυχαίο φυσικό φαινόμενο, το οποίο όμως είναι εντυπωσιακό με την έννοια ότι μας προβλημάτισε πολύ και συνεχίζει να μας προβληματίζει, διότι δεν είναι απλό να ξυπνάς το πρωί και να αντικρίζεις κρατήρα 7 μέτρων βάθους και 60 τ.μ. σε έκταση.

Θα γίνει αποκατάσταση της περιοχής. Έχουμε καλέσει την ειδική υπηρεσία για να μελετήσει τα θεμέλια των οικιών, για να δούμε αν υπάρχουν ρηγματώσεις και πρόβλημα στην στατικότατα των κτηρίων πέριξ του κρατήρα. Οι επιστήμονες θα αποφανθούν, αλλά η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Στο σπίτι που η αυλή έπεσε θα κάνουμε μια επιπλέον μελέτη για να γνωρίζουμε κάθε τι επ’ αυτού.

Συνήθως η επιχωμάτωση είναι ο επαρκής τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου και ισορροπεί το σύστημα.

Οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής μας μετέφεραν ότι στο παρελθόν είχε συμβεί πάλι κάτι αντίστοιχο στην περιοχή, όχι όμως σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Είναι κοντά το ρήγμα του Οζερού, πιθανόν να παίζουν επίσης ρόλο και γεωλογικά φαινόμενα που σχετίζονται μεταξύ τους και γι’ αυτό ως Δήμος, πέραν της αποκατάστασης της χοάνης αυτής που δημιουργήθηκε, θέλουμε να μελετήσουμε το φαινόμενο με εξειδικευμένους γεωλόγους.

Δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής για την επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους, διότι αυτό εξαρτάται από την ειδική υπηρεσία με τους πολιτικούς μηχανικούς που θα έρθουν να τα ελέγξουν. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πότε θα μεταβούν στις Φυτείες για να εκτιμήσουν τον πιθανό κίνδυνο, αλλά έχουμε ήδη αποστείλει τα απαραίτητα έγγραφα και είναι θέμα ημερών να έρθουν.

Βέβαια, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα δεν υπάρχει περεταίρω κίνδυνος, αλλά θα χρειαστεί μεγαλύτερη προσοχή στο σπίτι, όπου έπεσε η είσοδος της αυλής του και γι’ αυτό οι επόμενες αυτοψίες θα μας δείξουν και το πως θα κινηθούμε στο εξής ως Δήμος για την διασφάλιση των συνάνθρωπών μας και των περιουσιών τους.

Γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, από την Αμφιλοχία μέχρι και το Αιτωλικό, και λόγω της σύστασης του υπεδάφους κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχα γεγονότα. Υπάρχει γύψος στο υπέδαφος όπου είτε με τις πολλές βροχές, είτε από τα υπόγεια ύδατα, είτε με μικροσεισμούς που πιθανόν δεν γίνονται αντιληπτοί δημιουργούνται τέτοια αγκύλα και κατακρημνίσεις. Το ιστορικό της περιοχής δείχνει ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και γι’αυτό αποφασίσαμε να τα μελετήσουμε σε βάθος.

Μια σύσταση είναι ήδη ότι σε κάθε νέο κτίριο που θα αναγείρεται στο εξής θα υπάρχει και μελέτη γεωλόγου, διότι ένας έμπειρος γεωλόγος θα μπορεί να αποφανθεί για την γεωλογική καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα του χωραφιού, δεδομένου ότι στις Φυτείες μας ανέφεραν ότι είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο, όχι τόσο μεγάλης εμβέλειας, πριν πολλά χρόνια. Επίσης κάτι αντίστοιχο, άλλα με άλλα χαρακτηριστικά και όχι τόσο έντονο είχε σημειωθεί στην Μπαμπίνη πριν 3 με 4 χρόνια, αλλά και στην Σκουρτού πριν περίπου 10 με 15 χρόνια. Τα φαινόμενα αυτά πιστοποιούν τη σύσταση του υπεδάφους και ότι πρόκειται για ένα γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο επαναλαμβάνω πως θα το μελετήσουμε σε βάθος με ειδικούς επιστήμονες».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»