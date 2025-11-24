Φυτείες: Εξετράπη αυτοκίνητο στο Ρίβιο – Κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική

Εκτός της πορείας του βγήκε αυτοκίνητο στις 11:40 το πρωί της Δευτέρας 24/11 στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Αγρινίου, κοντά στο Ρίβιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο κατέληξε στο πρανές του δρόμου.

Ο οδηγός δεν τραυματίστηκε και κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας για τον έλεγχο και την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

Πηγή: e-maistros.gr