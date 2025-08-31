Φυτεία με πάνω από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης στην Ανατολική Μάνη - Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Οι συλληφθέντες καλλιεργούσαν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70 μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό

Αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης εξάρθρωσαν εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική κάλυψη, αποσκοπούσαν στη συγκομιδή και ακολούθως στη διακίνηση της για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού οφέλους.

Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, έγινε σε περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, του Τμήματος Τροχαίας Σπάρτης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας.

Συνελήφθησαν 61χρονος ημεδαπός, καθώς και αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και για το – κατά περίπτωση – αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Καλλιεργούνταν συνολικά 2.257 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,70 μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στον χώρο.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: μικροποσότητα κάνναβης, κυνηγετικό όπλο, γεωπονικός εξοπλισμός, το χρηματικό ποσό των150 ευρώ, 5 κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και 2 οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

protothema.gr