Φυτεία «μαμούθ» στα Ιωάννινα: Εντοπίσθηκαν 1.650 δενδρύλλια κάνναβης σε δασώδη περιοχή

Φυτεία «μαμούθ» ανακάλυψαν αστυνομικοί στα Ιωάννινα με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης που εντοπίσθηκαν σε δασώδη περιοχή.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίσθηκε πρωινές ώρες χθες Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων, φυτεία με συνολικά -1.650- δενδρύλλια κάνναβης.

Δείτε το βίντεο:

Ειδικότερα, τα δενδρύλλια ύψους από 1 έως 3 μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..

Πηγή: ertnews.gr