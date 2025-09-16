Φυτεία κάνναβης με 576 δενδρύλλια μέσα σε δάσος στη Φθιώτιδα - Μέχρι 864.000 ευρώ το προσδοκώμενο όφελος

Εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης με 576 δενδρύλλια σε δασική περιοχή της Φθιώτιδας.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εντοπίστηκε φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης και σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος αγνώστων δραστών, που αναζητούνται, για ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με την μορφή της καλλιέργειας κάνναβης και εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, για την κατάσχεση και εκρίζωση των δενδρυλλίων, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε χθες 15-9-2025 το πρωί, σε ορεινή δασική έκταση του Δήμου Λαμιέων Φθιώτιδας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν οργανωμένη φυτεία, όπου καλλιεργούνταν 576 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως τριών μέτρων, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που περιβάλλονταν με φυσική κάλυψη, από πυκνή δασώδη βλάστηση, χωρισμένο σε τέσσερα επίπεδα.

Τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που ξεκινούσε από παρακείμενο ρέμα, ενώ εντός του χώρου της φυτείας οι καλλιεργητές είχαν αναγείρει αυτοσχέδιο παράπηγμα. Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν στο χώρο της φυτείας, μια κάμερα καταγραφής με ηλιακό συλλέκτη, ένα ζευγάρια κιάλια, αξίνες και φτυάρια, συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, καθώς επίσης και κλινοσκεπάσματα, είδη ένδυσης και διαβίωσης.

Η συγκομιδή από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων θα έφθανε τα 288 κιλά κάνναβης περίπου, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από την καλλιέργεια των δενδρυλλίων και την διακίνηση της κάνναβης κυμαίνεται από 576.000 ευρώ μέχρι και 864.000 ευρώ.

Τα αντικείμενα περισυλλέχθηκαν ως πειστήρια και θα αποσταλούν από το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.