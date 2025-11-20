Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Φυλακές Κορυδαλλού: Σωφρονιστικός έβγαλε έξω βαρυποινίτη για να του φτιάξει το αυτοκίνητο

Ο κρατούμενος που έχει δολοφονήσει δύο άτομα την νότια Ελλάδα, ήταν και μηχανικός αυτοκινήτων

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στις φυλακές Κορυδαλλού, όταν ένας σωφρονιστικός υπάλληλος, έχρισε μηχανικό αυτοκινήτων έναν βαρυποινίτη, για να του φτιάξει το αυτοκίνητο.

Το περιστατικό αυτό στις φυλακές Κορυδαλλού, έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, με τον σωφρονιστικό υπάλληλο να δίνει «ολιγόωρη άδεια» στον βαρυποινίτη κρατούμενο για να του φτιάξει το αμάξι.

Ο σωφρονιστικός υπάλληλος πήρε τον βαρυποινίτη, τον έβγαλε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, τον πήγε στο σημείο που ο πρώτος είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, ώστε ο δεύτερος να του το επισκευάσει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο βαρυποινίτης έχει δολοφονήσει δύο άτομα την νότια Ελλάδα ενώ πριν από αυτό το πλούσιο βιογραφικό ο άνδρας είναι μηχανικός αυτοκινήτων.

Πηγή: newsit.gr

