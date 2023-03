Βρετανία: Φύλακες καταστήματος έριξαν στο έδαφος 15χρονο και του φόρεσαν χειροπέδες

Η μητέρα του μαύρου αγοριού δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα «Mirror» ότι ο γιος της «βρέθηκε στο έδαφος» με τους δύο άνδρες να συλλαμβάνουν αυτόν κι έναν φίλο του. Υποστήριξε επίσης ότι πανικοβλήθηκε όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλους του γιου της, που την ενημέρωσαν για τη σύλληψή του.

Οι έφηβοι της εξήγησαν ότι πήγαν στο κατάστημα για να αγοράσουν σαμπουάν όταν τους ακολούθησαν οι δύο άνδρες, που πιστεύεται ότι ήταν φύλακες από τον τοπικό «τομέα βελτίωσης επιχειρήσεων», ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τις τοπικές αρχές.

Η μητέρα ισχυρίζεται ότι μετά από 90 λεπτά που δεν γνώριζε τι συνέβη στον γιο της, έμαθε ότι τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα κι ότι τον συνέλαβαν ως ύποπτο για επίθεση. Ο 15χρονος παραμένει υπό κράτηση.

«Αυτό που μου είπαν είναι ότι ο φύλακας τον έσπρωξε και ο γιος μου αντέδρασε», δήλωσε η μητέρα. «Στη συνέχεια τον έριξαν στο πάτωμα και κάθισαν πάνω του- όπως φαίνεται και στο βίντεο- και του φόρεσαν χειροπέδες. Στη συνέχεια έφτασε η αστυνομία και συνέλαβε τον γιο μου»

Η γυναίκα είπε ότι δεν είχε νέα του γιου της σχεδόν επί δύο ώρες. «Τελικά κατάφερα να του μιλήσω…ο γιος της είναι αρκετά αγχωμένος ενώ οι φύλακες που τον πέταξαν στο έδαφος έχουν πάει σπίτι τους για να πιουν τσάι», δήλωσε.

This is my 15-year-old black son who was followed while he shopped for shampoo by two council workers called Rangers. He was assaulted by them, then sat on and handcuffed by them. When @sussex_police arrived guess who they arrested? @YvetteCooperMP @GillianKeegan @TheVoiceNews pic.twitter.com/OCZ3mgTAHc

— Kirsty Buchanan (@KirstyBuchanan4) March 22, 2023