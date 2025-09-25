Φθιώτιδα: Εργατικό δυστύχημα στην Αταλάντη με 53χρονο χειριστή κλαρκ σε εργοστάσιο

Σοκ έχει προκαλέσει το εργατικό δυστύχημα στην Αταλάντη όταν άνδρας, 53 ετών χειριστής κλαρκ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, το δυσάρεστο συμβάν σημειώθηκε σήμερα, νωρίτερα το πρωί, όταν ο άτυχος άνδρας που δούλευε ως χειριστής κλαρκ έχασε την ζωή του υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή ερευνών, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Σε δηλώσεις του στο Lamianow.gr ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαμίας τόνισε: “…βρέθηκε μέσα στην δεξαμενή, με χτύπημα στο κεφάλι. Δεν γνωρίζουμε αν έχασε την ζωή του πριν πέσει στην δεξαμενή από κάποιο αίτιο ή από πνιγμό. Δεν ήταν κάποιος στο σημείο την ώρα που έγινε το τραγικό συμβάν. Όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά την σχετική έρευνα”.

Η είδηση βυθίζει στο πένθος συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

lamianow.gr