Φθιώτιδα: Έπιασε στα "πράσα" την αρκούδα να του κλέβει το μέλι

Μελισσοκόμος στα Αργύρια στη Φθιώτιδα έπιασε στα «πράσα» αρκούδα να του κλέβει κυψέλες με μέλι

Οι επιθέσεις από αρκούδες φαίνεται να αυξάνονται σε κάποιες περιοχές και μάλιστα να επηρεάζουν και τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία αλλά και η μελισσοκομία. Μία ακόμη λοιπόν τέτοια περίπτωση καταγράφηκε στη Φθιώτιδα.

‘Ενας μελισσοκόμος από το ορεινό χωριό Αργύρια Φθιώτιδας του δήμου Μακρακώμης κατέγραψε σε κάμερα την επίθεση που δέχθηκε το μελίσσι του από αρκούδα και το μοιράστηκε μέσα από τα social media.

Η αρκούδα φαίνεται στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok να αρπάζει την κυψέλη, και να αποχωρεί από το σημείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πέντε επιθέσεων που έχουν σημειωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στη δυτική Φθιώτιδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε μελίσσια, καταστρέφοντας κυψέλες αλλά και την ήδη περιορισμένη παραγωγή μελιού.

