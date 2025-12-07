Φθιώτιδα: Αγρότης έκανε δώρο στην κόρη του κάθισμα Ferrari – Το τοποθέτησε μπροστά στο τρακτέρ της

Ένα μοναδικό δώρο έκανε ένας αγρότης πατέρας στην κόρη του στην Φθιώτιδα, με εκείνον να θέλει να ανανεώσει το τρακτέρ της, βάζοντας του ένα νέο κάθισμα… Ferrari.

Σύμφωνα με το lamiaeport, o αγρότης, κ. Γιάννης, έδωσε ένα κομμάτι από τη Ferrari στην κόρη του Σίλια, που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα στην Φθιώτιδα.

«Αποφάσισα λοιπόν κοπελάρα μου να σου πάρω μια Ferrari, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν από το κάθισμα, γιατί ξέρω τα όνειρά σου..» τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας της.

Με χιουμοριστικό τρόπο, ο πατέρας είπε ότι μπορεί να μην πήρε πολλά λεφτά από τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, αλλά τα λίγα που πήρε θα τα χρησιμοποιήσει για να πάρει στην κόρη του, σιγά σιγά, μία Ferrari. Ξεκίνησε λοιπόν πρώτα με το κάθισμα…