Φθιώτιδα: Αδελφός πυροβόλησε αδελφό σε χωριό - Τα σκάγια χτύπησαν ακόμη 2 άτομα
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στην Φθιώτιδα, όταν αδελφός πυροβόλησε αδελφό σε χωριό, ενώ τα σκάγια τραυμάτισαν δύο ακόμη άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22.8.25) σε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης.

Ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το μικρότερο αδελφό του, ο οποίος πρόλαβε να τρέξει μακριά. Ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες πλησίον του σπιτιού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις. Αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης μένει μόνιμα στην Κοινότητα ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν μεταξύ τους κτηματικές διαφορές και πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογοφέρει.

22 Αυγ 2025

