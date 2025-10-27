Με γλέντι, κέφι και ατελείωτο χορό πραγματοποιήθηκε το 2ο Φθινοπωρινό Αντάμωμα στα όμορφα Κρύονερια Ορεινής Ναυπακτίας, στην πλατεία του χωριού.

Το Σαββατοκύριακο, 25 και 26 Οκτωβρίου, η φύση φόρεσε τα πιο ζεστά της χρώματα… Χρυσοκόκκινα φύλλα, μυρωδιές από γη βρεγμένη και καπνό από τζάκια, γέλια που αντηχούν στα σοκάκια και στις καρδιές μας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Απανταχού Κρυονεριτών «Ο Δαμιανός», με σκοπό να ανταμώσουν οι Κρυονερίτες που κατάγονται από το χωριό, αλλά ζουν στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πρόκειται για την μετεγκατάσταση, δηλαδή, του πληθυσμού των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους από τα Κουτλίστια των Κραβάρων (σημ. Κρυονέρια) στην Καμαρούλα.

Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής ήταν κτηνοτρόφοι από τα Κρυονέρια, οι οποίοι κατέβαιναν με τα κοπάδια τους κάθε χειμώνα στην τοποθεσία όπου βρίσκεται σήμερα το χωριό και επέστρεφαν ξανά στην Ορεινή Ναυπακτία με την αρχή του καλοκαιριού.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν πλούσια εδέσματα, καλό κρασί, τραγούδια και χορό κάτω από τον ουρανό της Ορεινής Ναυπακτίας. Μια γιορτή για τη φύση και τους ανθρώπους που τιμούν τις ρίζες τους.

Δείτε φωτογραφίες: